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وزيرة التنمية المستدامة: المرأة البحرينية شريك أساسي وجدير في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة

12/1/2024 8:04:17 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن يوم المرأة البحرينية يمثل مناسبة وطنية مميزة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية كشريك أساسي وجدير في مسيرة بناء الدولة، والذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، مشيرةً إلى أن مسيرة تقدم المرأة البحرينية، وما حققته من إنجازات ومكتسبات، بالإضافة إلى المكانة البارزة التي تبوأتها على كافة المستويات والصُعُد، هو حصاد الدعم السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزيرة التنمية المستدامة أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، يواصل جهوده لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، والتي تتجلى في تبني سياسات مدروسة ومبادرات نوعية تعكس حرص المملكة على تقدم المرأة ودعم دورها في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أثنت على الدور البارز الذي يقوم به المجلس، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس الحرص على تعزيز مساهمة المرأة كشريك جدير في بناء الدولة وصياغة المستقبل.
وأضافت الخليف بأن المجلس الأعلى للمرأة يعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تحقق التوازن بين الجنسين، بما يواكب تطلعات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء أسس مجتمع متكامل، مشيدةً بالدور الفاعل للمرأة البحرينية التي أثبتت جدارتها كشريك رئيسي في بناء المملكة على مر الأعوام من خلال إنجازاتها المتميزة في شتى المجالات.
كما أعربت عن اعتزازها الكبير بما تقدمه المرأة البحرينية من عطاء ومسؤولية ضمن أُطر العائلة والعلم والعمل، مشددة على أن سياسات مملكة البحرين تؤصل بشكل مستمر حضور المرأة في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتتيح لها فرصًا أكبر للإسهام الفعّال في صنع القرار وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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