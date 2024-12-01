وزيرة التنمية المستدامة: المرأة البحرينية شريك أساسي وجدير في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت نور بنت علي الخليف وزيرة
التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن يوم المرأة البحرينية يمثل مناسبة وطنية مميزة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية كشريك أساسي وجدير في مسيرة بناء الدولة، والذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، مشيرةً إلى أن مسيرة تقدم المرأة البحرينية، وما حققته من إنجازات ومكتسبات، بالإضافة إلى المكانة البارزة التي تبوأتها على كافة المستويات والصُعُد، هو حصاد الدعم السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزيرة التنمية المستدامة أن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، يواصل جهوده لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، والتي تتجلى في تبني سياسات مدروسة ومبادرات نوعية تعكس حرص المملكة على تقدم المرأة ودعم دورها في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أثنت على الدور البارز الذي يقوم به المجلس، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تعكس الحرص على تعزيز مساهمة المرأة كشريك جدير في بناء الدولة وصياغة المستقبل.
وأضافت الخليف بأن المجلس الأعلى للمرأة يعمل باستمرار على إطلاق المبادرات التي تحقق التوازن بين الجنسين، بما يواكب تطلعات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإرساء أسس مجتمع متكامل، مشيدةً بالدور الفاعل للمرأة البحرينية التي أثبتت جدارتها كشريك رئيسي في بناء المملكة على مر الأعوام من خلال إنجازاتها المتميزة في شتى المجالات.
كما أعربت عن اعتزازها الكبير بما تقدمه المرأة البحرينية من عطاء ومسؤولية ضمن أُطر العائلة والعلم والعمل، مشددة على أن سياسات مملكة البحرين تؤصل بشكل مستمر حضور المرأة في جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وتتيح لها فرصًا أكبر للإسهام الفعّال في صنع القرار وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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