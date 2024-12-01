النيابة العامة تحتفل بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرّم المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام، بالإنابة عن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أعضاء ومنتسبات النيابة العامة نظير جهودهن المثمرة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار (المرأة شريك جدير في بناء الدولة).
وقد أشاد مساعد النائب العام بجهود أعضاء ومنتسبات النيابة العامة وإنجازاتهن في جميع المجالات والتخصصات اللاتي شغلنها، الأمر الذي انعكس على تطوير العمل بالنيابة العامة، مثمنًا الجهود المستمرة والمثمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، للنهوض بالمرأة البحرينية ولمباركتها لعطائها في كافة المجالات، والاهتمام بقضاياها، مما أسهم في وصولها إلى مراتب صنع القرار، وجعل منها شريكًا جديرًا مع الرجل في عملية البناء والتطوير المستدام.
من جانبهن، أعرب المكرمات عن بالغ تقديرهن وامتنانهمن لمساعد النائب العام لدعمه اللامحدود للمرأة البحرينية بالنيابة العامة، وحرصه الدائم على رفع كفاءتها الإنتاجية، كما توجهن بالشكر على هذا التكريم الذي شكل حافزًا لهن لبذل المزيد من العطاءات من أجل رفعة الوطن.
MENAFN01122024000055011008ID1108943328
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.