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النيابة العامة تحتفل بيوم المرأة البحرينية

12/1/2024 8:04:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرّم المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي مساعد النائب العام، بالإنابة عن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام أعضاء ومنتسبات النيابة العامة نظير جهودهن المثمرة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للاحتفاء بيوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار (المرأة شريك جدير في بناء الدولة).
وقد أشاد مساعد النائب العام بجهود أعضاء ومنتسبات النيابة العامة وإنجازاتهن في جميع المجالات والتخصصات اللاتي شغلنها، الأمر الذي انعكس على تطوير العمل بالنيابة العامة، مثمنًا الجهود المستمرة والمثمرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، للنهوض بالمرأة البحرينية ولمباركتها لعطائها في كافة المجالات، والاهتمام بقضاياها، مما أسهم في وصولها إلى مراتب صنع القرار، وجعل منها شريكًا جديرًا مع الرجل في عملية البناء والتطوير المستدام.
من جانبهن، أعرب المكرمات عن بالغ تقديرهن وامتنانهمن لمساعد النائب العام لدعمه اللامحدود للمرأة البحرينية بالنيابة العامة، وحرصه الدائم على رفع كفاءتها الإنتاجية، كما توجهن بالشكر على هذا التكريم الذي شكل حافزًا لهن لبذل المزيد من العطاءات من أجل رفعة الوطن.

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