Sunday, 01 December 2024 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة التربية والتعليم تحصد المركز الأول عربيا والثالث عالميا في عدد المدارس الحاضنة للتكنولوجيا

12/1/2024 8:04:16 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت وزارة التربية والتعليم المركز الأول عربيًا والثالث عالميًا في عدد المدارس الحاصلة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا (Showcase Schools)، وذلك بناءً على تقييم شركة مايكروسوفت العالمية لأفضل المدارس المتميزة على مستوى العالم في توظيف التقنية الرقمية للعام 2024.
وبهذه المناسبة أكد وزير التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعكس ما وصل إليه التعليم الرقمي في مملكة البحرين من مرحلة متقدمة، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمسيرة التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس عدة مشروعات تطويرية جديدة في مجال التعليم الرقمي، وتركز على الجوانب التقنية المهمة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن شركة مايكروسوفت قد تضمن حصول 61 مدرسة بمملكة البحرين على هذا اللقب في دورته الأخيرة، من بينها 7 مدارس حاصلة عليه للدورة الرابعة على التوالي، و 16 مدرسة للدورة الثالثة على التوالي، بعد ثبوت كفاءتها في تفعيل البرامج والتطبيقات الرقمية في مختلف جوانب عملها التعليمية والإدارية والفنية، مع دعمها الابتكار والإبداع في هذا المجال، ومواكبتها لمهارات القرن الحادي والعشرين، وانعكاس ذلك على النتائج الدراسية لطلبتها، حيث تلقت الوزارة خطاب تهنئة رسمي من شركة مايكروسوفت العالمية بهذا الإنجاز الذي تحقق لمدارس مملكة البحرين.
وهنأ المدارس الحاصلة على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود طواقهما التعليمية والإدارية وطلبتها، متمنيًا لجميع المدارس في مملكة البحرين المزيد من التوفيق والنجاح، مثمنًا الشراكة الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت، والتي كان لها الأثر الإيجابي على المؤسسات التعليمية، وخاصةً في مجال توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة لتعزيز التعليم، وإيجاد الحلول التي تسهم في إتاحة الخدمة التعليمية النوعية للجميع، والتعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الداعمة للتعليم الرقمي.

MENAFN01122024000055011008ID1108943327

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث