وزارة التربية والتعليم تحصد المركز الأول عربيا والثالث عالميا في عدد المدارس الحاضنة للتكنولوجيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصدت وزارة التربية
والتعليم المركز الأول عربيًا والثالث عالميًا في عدد المدارس الحاصلة على لقب المدارس الحاضنة للتكنولوجيا (Showcase Schools)، وذلك بناءً على تقييم شركة مايكروسوفت العالمية لأفضل المدارس المتميزة على مستوى العالم في توظيف التقنية الرقمية للعام 2024.
وبهذه المناسبة أكد وزير
التربية والتعليم أن هذا الإنجاز يعكس ما وصل إليه التعليم
الرقمي في مملكة البحرين من مرحلة متقدمة، في ظل الرعاية الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، للمسيرة التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس عدة مشروعات تطويرية جديدة في مجال التعليم الرقمي، وتركز على الجوانب التقنية المهمة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التقرير الصادر مؤخرًا عن شركة مايكروسوفت قد تضمن حصول 61 مدرسة بمملكة البحرين على هذا اللقب في دورته الأخيرة، من بينها 7 مدارس حاصلة عليه للدورة الرابعة على التوالي، و 16 مدرسة للدورة الثالثة على التوالي، بعد ثبوت كفاءتها في تفعيل البرامج والتطبيقات الرقمية في مختلف جوانب عملها التعليمية والإدارية والفنية، مع دعمها الابتكار والإبداع في هذا المجال، ومواكبتها لمهارات القرن الحادي والعشرين، وانعكاس ذلك على النتائج الدراسية لطلبتها، حيث تلقت الوزارة خطاب تهنئة رسمي من شركة مايكروسوفت العالمية بهذا الإنجاز الذي تحقق لمدارس مملكة البحرين.
وهنأ المدارس الحاصلة على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود طواقهما التعليمية والإدارية وطلبتها، متمنيًا لجميع المدارس في مملكة البحرين المزيد من التوفيق والنجاح، مثمنًا الشراكة الفاعلة بين وزارة التربية والتعليم وشركة مايكروسوفت، والتي كان لها الأثر الإيجابي على المؤسسات التعليمية، وخاصةً في مجال توفير الأدوات التكنولوجية اللازمة لتعزيز التعليم، وإيجاد الحلول التي تسهم في إتاحة الخدمة التعليمية النوعية للجميع، والتعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الداعمة للتعليم الرقمي.
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