Sunday, 01 December 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مطار البحرين الدولي يُقيم احتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

12/1/2024 8:04:15 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفل مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تجسيد للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي أجواء احتفالية عكست التراث الإماراتي وكرم الضيافة البحرينية، استقبل موظفو المطار المسافرين القادمين من دولة الإمارات على متن الرحلات الجوية بأهازيج ترحيبية وهدايا تذكارية، وشارك في هذه الفعالية ممثلون من شركة خدمات مطار البحرين (باس) وشركة هلا بحرين، تأكيدًا على الروح الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وأكد مطار البحرين الدولي أن الاحتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات تأتي ضمن جهوده لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى دور شركات الطيران الكبرى في تحقيق هذا الترابط، لا سيما شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركات الطيران الإماراتية التي تشمل الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.
وتسيّر هذه الشركات أكثر من 20 رحلة يومية بين البحرين ودبي وأبوظبي، ما يعزز الربط الإقليمي ويوفر للمسافرين سهولة الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم.
ويبرز التزام طيران الخليج تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، حيث بدأت بتسيير رحلاتها إلى أبوظبي عام 1954 وإلى دبي عام 1960. وفي عام 2023، نقلت طيران الخليج أكثر من 510,000 مسافر من وإلى أبوظبي ودبي عبر أكثر من 4,000 رحلة. وبلغ إجمالي حركة المسافرين بين البحرين والإمارات عبر مطار البحرين الدولي 1,313,921 مسافرًا، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.

MENAFN01122024000055011008ID1108943325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث