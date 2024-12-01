مطار البحرين الدولي يُقيم احتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفل مطار البحرين الدولي، الذي تديره وتشغله شركة مطار البحرين، باليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في تجسيد للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي أجواء احتفالية عكست التراث الإماراتي وكرم الضيافة البحرينية، استقبل موظفو المطار المسافرين القادمين من دولة الإمارات على متن الرحلات الجوية بأهازيج ترحيبية وهدايا تذكارية، وشارك في هذه الفعالية ممثلون من شركة خدمات مطار البحرين (باس) وشركة هلا بحرين، تأكيدًا على الروح الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.
وأكد مطار البحرين الدولي أن الاحتفالية باليوم الوطني لدولة الإمارات تأتي ضمن جهوده لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى دور شركات الطيران الكبرى في تحقيق هذا الترابط، لا سيما شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركات الطيران الإماراتية التي تشمل الاتحاد للطيران، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.
وتسيّر هذه الشركات أكثر من 20 رحلة يومية بين البحرين ودبي وأبوظبي، ما يعزز الربط الإقليمي ويوفر للمسافرين سهولة الوصول إلى شبكة تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم.
ويبرز التزام طيران الخليج تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود، حيث بدأت بتسيير رحلاتها إلى أبوظبي عام 1954 وإلى دبي عام 1960. وفي عام 2023، نقلت طيران الخليج أكثر من 510,000 مسافر من وإلى أبوظبي ودبي عبر أكثر من 4,000 رحلة. وبلغ إجمالي حركة المسافرين بين البحرين والإمارات عبر مطار البحرين الدولي 1,313,921 مسافرًا، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر بين البلدين.
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