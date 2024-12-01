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الجهاز الوطني للإيرادات يحتفي بالمرأة البحرينية تقديرًا لعطاءها المستمر وإنجازاتها في مسيرة التنمية الوطنية

12/1/2024 8:04:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، بدور المرأة البحرينية كشريك أساسي في تحقيق نماء الوطن وتقدمه من خلال إسهاماتها المختلفة في المجتمع، حيث أصبحت المرأة البحرينية نموذجًا يحتذى به وعلامة فارقة تعكس التقدم الكبير الذي حققته على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال احتفال الجهاز الوطني للإيرادات بمنتسباته بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تقديرًا لإنجازاتهن وجهودهن المبذولة في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، واحتفاءً بدورهن المحوري في بناء المجتمع.
كما أثنت فقيهي على جهود كل من لجنة تكافؤ الفرص ولجنة السعادة بالجهاز على تنظيم هذا الاحتفال، معربة عن خالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل لما يبذلونه من مساعي مقدرة وطاقات متفانية في تعزيز مسيرة التقدم والنماء.
وبهذه المناسبة، رفعت رنا إبراهيم فقيهي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى المرأة البحرينية في مختلف القطاعات والمجتمع البحريني كافة.
وأشادت بهذه المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتخصيص يوم للمرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وأثنت على الدور الذي يوليه المجلس في مواصلة دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز عطاءاتها على الصعيدين الوطني والدولي.

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