الجهاز الوطني للإيرادات يحتفي بالمرأة البحرينية تقديرًا لعطاءها المستمر وإنجازاتها في مسيرة التنمية الوطنية

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- Akhbar Al Khaleej) أشادت السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات ورئيس لجنة تكافؤ الفرص، بدور المرأة البحرينية كشريك أساسي في تحقيق نماء الوطن وتقدمه من خلال إسهاماتها المختلفة في المجتمع، حيث أصبحت المرأة البحرينية نموذجًا يحتذى به وعلامة فارقة تعكس التقدم الكبير الذي حققته على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال احتفال الجهاز الوطني للإيرادات بمنتسباته بمناسبة يوم المرأة البحرينية، تقديرًا لإنجازاتهن وجهودهن المبذولة في سبيل تطوير العمل والارتقاء بالأداء المؤسسي، واحتفاءً بدورهن المحوري في بناء المجتمع.
كما أثنت فقيهي على جهود كل من لجنة تكافؤ الفرص ولجنة السعادة بالجهاز على تنظيم هذا الاحتفال، معربة عن خالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل لما يبذلونه من مساعي مقدرة وطاقات متفانية في تعزيز مسيرة التقدم والنماء.
وبهذه المناسبة، رفعت رنا إبراهيم فقيهي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى المرأة البحرينية في مختلف القطاعات والمجتمع البحريني كافة.
وأشادت بهذه المبادرة الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بتخصيص يوم للمرأة البحرينية في الأول من ديسمبر، الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وأثنت على الدور الذي يوليه المجلس في مواصلة دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز عطاءاتها على الصعيدين الوطني والدولي.
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