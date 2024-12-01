الشيخ هشام بن عبدالرحمن يشيد بمنتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة وتميزهن في مختلف الإدارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرم الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة عددًا من منتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة".
وبهذه المناسبة، رفع وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك
البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بهذه المناسبة مثمنًا جهود سموها واهتمامها بتمكين المرأة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن يوم المرأة البحرينية يعد مناسبة وطنية، وذلك إيمانًا بدور المرأة الكبير في المجتمع، وتقديرًا للإنجازات المشهودة التي حققتها في مختلف القطاعات، مشيدًا في الوقت ذاته بجميع منتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة وبجهودهن المبذولة وتميزهن في أداء واجبهن في مختلف الإدارات والأقسام، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والعطاء والإنجاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق والنجاح.
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