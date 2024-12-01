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الشيخ هشام بن عبدالرحمن يشيد بمنتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة وتميزهن في مختلف الإدارات

12/1/2024 8:04:14 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كرم الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة عددًا من منتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية، والذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة".
وبهذه المناسبة، رفع وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بهذه المناسبة مثمنًا جهود سموها واهتمامها بتمكين المرأة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن يوم المرأة البحرينية يعد مناسبة وطنية، وذلك إيمانًا بدور المرأة الكبير في المجتمع، وتقديرًا للإنجازات المشهودة التي حققتها في مختلف القطاعات، مشيدًا في الوقت ذاته بجميع منتسبات شئون الجنسية والجوازات والإقامة وبجهودهن المبذولة وتميزهن في أداء واجبهن في مختلف الإدارات والأقسام، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل والعطاء والإنجاز، متمنيًا لهن مزيدًا من التوفيق والنجاح.

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