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نادي الضباط يقيم احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية

12/1/2024 8:04:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقًا من نهج وزارة الداخلية وتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بدعم المرأة البحرينية وتعزيز دورها في منظومة الأمن والاستقرار، أقام نادي الضباط احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية جسدت دور ومكانة المرأة البحرينية في وزارة الداخلية، والتي تشكل نموذجًا في العطاء والالتزام والتفاني في أداء الواجب الوطني.
وأعربت اللواء منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية وعضو المجلس الأعلى للمرأة خلال الاحتفالية، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة الملك المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على رعاية سموها ودعمها المستمر للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها ودورها الفاعل في المجتمع، مثمنة دعم معالي وزير الداخلية الذي أسهم في تمكين المرأة البحرينية في تولي العديد من المهام والمناصب القيادية في أقسام وإدارات الوزارة، مما يعكس الالتزام العميق بتعزيز حقوق المرأة ومكانتها.
وأشارت إلى دور الشرطة النسائية الفاعل في المنظومة الأمنية، وتقديم الخدمات بدرجة عالية من الكفاءة والدقة والانضباط، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء الرسالة الأمنية في إطار من الشراكة المجتمعية البناءة.
وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات المتنوعة، منها المسابقات الثقافية التي أضفت جوًا من التفاعل والمرح، بالإضافة إلى تقديم معزوفات موسيقية وفقرة الفرقة الشعبية وأركان ترفيهية للمأكولات الشعبية والرسم.

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