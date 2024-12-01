نادي الضباط يقيم احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلاقًا من نهج وزارة الداخلية وتعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير
الداخلية، بدعم المرأة البحرينية وتعزيز دورها في منظومة الأمن والاستقرار، أقام نادي الضباط احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية جسدت دور ومكانة المرأة البحرينية في وزارة الداخلية، والتي تشكل نموذجًا في العطاء والالتزام والتفاني في أداء الواجب الوطني.
وأعربت اللواء منى عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة للشرطة النسائية وعضو المجلس الأعلى للمرأة خلال الاحتفالية، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة الملك المعظم ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على رعاية سموها ودعمها المستمر للمرأة البحرينية في مختلف المجالات، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها ودورها الفاعل في المجتمع، مثمنة دعم معالي وزير الداخلية الذي أسهم في تمكين المرأة البحرينية في تولي العديد من المهام والمناصب القيادية في أقسام وإدارات الوزارة، مما يعكس الالتزام العميق بتعزيز حقوق المرأة ومكانتها.
وأشارت إلى دور الشرطة النسائية الفاعل في المنظومة الأمنية، وتقديم الخدمات بدرجة عالية من الكفاءة والدقة والانضباط، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء الرسالة الأمنية في إطار من الشراكة المجتمعية البناءة.
وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات المتنوعة، منها المسابقات الثقافية التي أضفت جوًا من التفاعل والمرح، بالإضافة إلى تقديم معزوفات موسيقية وفقرة الفرقة الشعبية وأركان ترفيهية للمأكولات الشعبية والرسم.
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