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قرينة ملك البلاد المعظم تتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

12/1/2024 8:04:12 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، برقية تهنئة من
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى مقام سموها الكريم أخلص عبارات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام.
وأكد معاليه لسموها عن بالغ الفخر والاعتزاز لما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام في مملكة البحرين بفضل الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبتشجيع ومؤازرة من سموها، وأضاف: "لقد جسد عهد النهضة المباركة القيم الإنسانية التي تحترم كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم، ومن هذا المنطلق الحضاري أصبحت المرأة ركنًا أساسيًا في المجتمع البحريني لها من الحقوق وعليها من الواجبات".
ودعا الله عز وجل أن يحفظ سموها ويوفقها لمواصلة مسيرة العطاء للمرأة البحرينية لتحقيق المزيد من التقدم لرفعة شأن الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.

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