قرينة ملك البلاد المعظم تتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك
البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، برقية تهنئة من
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير
الداخلية، رفع فيها إلى مقام سموها الكريم أخلص عبارات التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والذي يصادف الأول من شهر ديسمبر من كل عام.
وأكد معاليه لسموها عن بالغ الفخر والاعتزاز لما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام في مملكة البحرين بفضل الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبتشجيع ومؤازرة من سموها، وأضاف: "لقد جسد عهد النهضة المباركة القيم الإنسانية التي تحترم كرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم، ومن هذا المنطلق الحضاري أصبحت المرأة ركنًا أساسيًا في المجتمع البحريني لها من الحقوق وعليها من الواجبات".
ودعا الله عز وجل أن يحفظ سموها ويوفقها لمواصلة مسيرة العطاء للمرأة البحرينية لتحقيق المزيد من التقدم لرفعة شأن الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
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