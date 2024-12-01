رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الثامنة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تقرأ
كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام، وجاء في البيان:
يطيب لمجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية المُهمة، أن يُعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومتواصلة ضمن مسيرة العمل الوطني بمختلف مجالاته، والذي أثبتت المرأة من خلالها أنها شريك جدير في بناء الدولة، حيث جسدت بإرادتها وعزيمتها واقعًا عمليًا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائمة على بناء مجتمع متحضر قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويشيد مجلس الشورى باهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر تبني الحكومة للخطط والمبادرات التي تضمن استدامة دعم وتطور دور المرأة البحرينية في مجالات العمل المتنوعة، ومنحها الفرص المتكافئة في تولي المهام التنفيذية والقيادية، بما يعزز من مكانتها وإسهاماتها ضمن سجل حافل بالإنجازات الوطنية.
ويؤكد المجلس أن يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به المملكة هذا العام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، يعتبر مناسبة تبرز من خلالها الجهود الدؤوبة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة، بتوجيهات ومتابعة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بما ينهض بدور المرأة وكفاءتها وإمكانياتها تحقيقًا لتقدمها في بناء المجتمع وتطوره، وإعلاء مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة عن خالص التهاني للمرأة البحرينية، التي تركت بصمتها الواضحة في شتى نواحي الحياة العامة، مثمنًا دورها البارز والمساهم ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، وإسهاماتها المشهود لها في سن التشريعات والقوانين التي تصب في رفد المسيرة التنموية الشاملة بمزيد من التقدم والازدهار، وكذلك الدور الفاعل الذي تقوم به على المستوى الدولي من خلال المشاركة في مختلف المحافل الدولية وتمثيل المملكة تمثيلًا إيجابيًا يعكس مكانة المرأة البحرينية في كافة القطاعات التنموية في المملكة.
بعد ذلك أُخطر المجلس برسالة
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (مصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي، إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024.
وأشارت مقرر اللجنة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري إلى أن الاتفاقية تسعى إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ويعود بالنفع على المملكة وشعبها الكريم، خاصةً وأن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال تواجده خارج المملكة.
وأوضحت خضوري أن الانضمام إلى الاتفاقية يؤكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في جميع المجالات، ودعم جهودها في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور والسلامة على الطريق على المستوى المحلي والدولي، واستكمالًا لسُبل التعاون بينها وبين الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث انضمت العديد من الدول الشقيقة إلى الاتفاقية ومنها الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك على مستوى الدول العربية مثل الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024، من حيث المبدأ في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
MENAFN01122024000055011008ID1108943317