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رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الثامنة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

12/1/2024 8:04:11 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، أعمال الجلسة الثامنة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تقرأ
كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، بيان المجلس بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام، وجاء في البيان:
يطيب لمجلس الشورى في هذه المناسبة الوطنية المُهمة، أن يُعرب عن عظيم الفخر والاعتزاز بما تحققه المرأة البحرينية من إنجازات نوعية ومتواصلة ضمن مسيرة العمل الوطني بمختلف مجالاته، والذي أثبتت المرأة من خلالها أنها شريك جدير في بناء الدولة، حيث جسدت بإرادتها وعزيمتها واقعًا عمليًا لرؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والقائمة على بناء مجتمع متحضر قوامه العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
ويشيد مجلس الشورى باهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر تبني الحكومة للخطط والمبادرات التي تضمن استدامة دعم وتطور دور المرأة البحرينية في مجالات العمل المتنوعة، ومنحها الفرص المتكافئة في تولي المهام التنفيذية والقيادية، بما يعزز من مكانتها وإسهاماتها ضمن سجل حافل بالإنجازات الوطنية.
ويؤكد المجلس أن يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل به المملكة هذا العام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، يعتبر مناسبة تبرز من خلالها الجهود الدؤوبة التي يضطلع بها المجلس الأعلى للمرأة، بتوجيهات ومتابعة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بما ينهض بدور المرأة وكفاءتها وإمكانياتها تحقيقًا لتقدمها في بناء المجتمع وتطوره، وإعلاء مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يعرب مجلس الشورى في هذه المناسبة عن خالص التهاني للمرأة البحرينية، التي تركت بصمتها الواضحة في شتى نواحي الحياة العامة، مثمنًا دورها البارز والمساهم ضمن مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، وإسهاماتها المشهود لها في سن التشريعات والقوانين التي تصب في رفد المسيرة التنموية الشاملة بمزيد من التقدم والازدهار، وكذلك الدور الفاعل الذي تقوم به على المستوى الدولي من خلال المشاركة في مختلف المحافل الدولية وتمثيل المملكة تمثيلًا إيجابيًا يعكس مكانة المرأة البحرينية في كافة القطاعات التنموية في المملكة.
بعد ذلك أُخطر المجلس برسالة
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (مصاغ بناءً على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي، إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الرياضة، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، دلال جاسم الزايد، علي عبدالله العرادي، هشام هاشم القصاب، علي حسين الشهابي، إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024.
وأشارت مقرر اللجنة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري إلى أن الاتفاقية تسعى إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ويعود بالنفع على المملكة وشعبها الكريم، خاصةً وأن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال تواجده خارج المملكة.
وأوضحت خضوري أن الانضمام إلى الاتفاقية يؤكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في جميع المجالات، ودعم جهودها في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور والسلامة على الطريق على المستوى المحلي والدولي، واستكمالًا لسُبل التعاون بينها وبين الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث انضمت العديد من الدول الشقيقة إلى الاتفاقية ومنها الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك على مستوى الدول العربية مثل الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024، من حيث المبدأ في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.

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