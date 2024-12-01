رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري: المرأة البحرينية ركن أساسي في مسيرة بناء الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموظفاته من النساء، تزامنًا مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام ويعد محطة وطنية مهمة، وذلك تقديرًا وعرفانًا بالدور الرائد الذي يلعبنه في مختلف المناصب القيادية والإدارية، وللوقوف على أبرز إسهاماتهن في ارتقاء مخرجات العمل والدفع بمسيرة التنمية الوطنية في القطاع العقاري.
وفي سياق الاحتفال، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالجهاز حفلاً للموظفات، حضره سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمدراء العامين، تقديرًا لعطاءهن ومشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات والتخصصات.
وأكد
المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبدعم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأشاد بما تحقّق للمرأة البحرينية من مكانة مميزة وإنجازات مشرفة تعكس الدور الحيوي والرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم ، منوهًا بدور المرأة البحرينية كشريك جدير في بناء الدولة، حيث يزخر التاريخ بنماذج نسائية شكلت علامات فارقة في مسيرة الوطن.
وشدد الحمر على التزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعم المرأة البحرينية في الجهاز، والحرص على توفير بيئة عمل ملائمة تُمكّنها من تحقيق المزيد من الإنجازات، لافتًا إلى أن تقدم المرأة هو تقدم للوطن بأسره، وأن نجاحها هو انعكاس للرؤى الملكية السامية.
من جهتها، عبرت
ديانا فيصل سرحان مدير عام الموارد ونظم المعلومات ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالجهاز، عن فخرها واعتزازها بما تحقق للمرأة البحرينية الطموحة، وما سطرته من قصص نجاح في مختلف المجالات، مؤكدةً أن الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية يمثل اعترافًا بدورها المحوري في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، حيث حملت راية النهضة البحرينية، وتركت بصمتها الواضحة في كل القطاعات وأصبحت مثالًا يُحتذى به محليًا وعالميًا.
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