رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري: المرأة البحرينية ركن أساسي في مسيرة بناء الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) احتفى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بموظفاته من النساء، تزامنًا مع احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام ويعد محطة وطنية مهمة، وذلك تقديرًا وعرفانًا بالدور الرائد الذي يلعبنه في مختلف المناصب القيادية والإدارية، وللوقوف على أبرز إسهاماتهن في ارتقاء مخرجات العمل والدفع بمسيرة التنمية الوطنية في القطاع العقاري.

وفي سياق الاحتفال، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالجهاز حفلاً للموظفات، حضره سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري والمدراء العامين، تقديرًا لعطاءهن ومشاركتهن الفاعلة في مختلف القطاعات والتخصصات.

وأكد

المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الدعم اللامحدود الذي تحظى به المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبدعم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

وأشاد بما تحقّق للمرأة البحرينية من مكانة مميزة وإنجازات مشرفة تعكس الدور الحيوي والرائد الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة ملك البلاد المعظم ، منوهًا بدور المرأة البحرينية كشريك جدير في بناء الدولة، حيث يزخر التاريخ بنماذج نسائية شكلت علامات فارقة في مسيرة الوطن.

وشدد الحمر على التزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدعم المرأة البحرينية في الجهاز، والحرص على توفير بيئة عمل ملائمة تُمكّنها من تحقيق المزيد من الإنجازات، لافتًا إلى أن تقدم المرأة هو تقدم للوطن بأسره، وأن نجاحها هو انعكاس للرؤى الملكية السامية.

من جهتها، عبرت

ديانا فيصل سرحان مدير عام الموارد ونظم المعلومات ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بالجهاز، عن فخرها واعتزازها بما تحقق للمرأة البحرينية الطموحة، وما سطرته من قصص نجاح في مختلف المجالات، مؤكدةً أن الاحتفاء بيوم المرأة البحرينية يمثل اعترافًا بدورها المحوري في بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، حيث حملت راية النهضة البحرينية، وتركت بصمتها الواضحة في كل القطاعات وأصبحت مثالًا يُحتذى به محليًا وعالميًا.