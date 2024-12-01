Sunday, 01 December 2024 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفد من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة يزور مركز ناصر العلمي والتقني

12/1/2024 8:04:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل مركز ناصر العلمي والتقني وفدًا أكاديميًا من كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة تهدف إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم المهني والتقني والدراسات الجامعية المتخصصة في هذه المجالات، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية وتبادل الخبرات في ما يختص التعليم التقني والمهني على المستويين الاقليمي والدولي.
واستقبل الوفد الدكتور عبدالله بن ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني،
وعدد من مدراء الإدارات، حيث اطلع الوفد على البرامج التعليمية التي يقدمها المركز، والتي تشمل المسارات المهنية والتقنية المتقدمة والمصممة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، واستعراض قصص نجاح الطلاب والخريجين الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالاتهم وممن يواصل دراساته الجامعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقد الجانبان اجتماعًا مشتركًا تناول بحث سبل التعاون في عدة محاور رئيسية، من أبرزها إمكانية تطوير برامج تعليمية مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب بحث الاختصاصات التعليمية لما بعد التخرج في المجالات التقنية والهندسية.
كما تضمنت الزيارة عدة لقاءات مع ممثلي مختلف الشركات الصناعية والتقنية في المملكة، أبرزها شركة بابكو إنرجيز، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري"، وشركة خدمات مطار البحرين ومجموعة طيران الخليج، وزيارة ميدانية لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والتعرف على واقع التعليم التقني والمهني ومتطلباته في بيئة العمل.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمركز ناصر العلمي والتقني عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا إلتزام المركز بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، ورفد هذه المؤسسات بالمخرجات التعليمية المتمكنة في سياق التعليم العالي من جهة والبيئة المهنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أهمية توحيد الجهود لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات العالمية في مجالات التقنية والابتكار، وتكوين بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع وتلبي احتياجات أسواق العمل المتطورة في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس وفد كليات التقنية العليا، الدكتور لوك فيربيرج على أن هذه الزيارة تمثل خطوة إيجابية نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم تطلعات المؤسستين في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتنمية الخبرات في هذا المجال.
وفي ختام الزيارة، أعرب الطرفان عن تطلعهما للعمل إلى تأطير هذا التعاون وتعزيزه، بما يخدم المصلحة المشتركة ويسهم في تطوير التعليم المهني والتقني لكلا الجانبين، وبما يضمن مواكبة أحدث التغييرات في الساحة العلمية والمهنية.

MENAFN01122024000055011008ID1108943314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث