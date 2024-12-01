وزارة الصحة تحتفي بيوم المرأة البحرينية تحت شعار المرأة شريك جدير في بناء الدولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية لعام 2024، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وذلك تأكيد على دور المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة.
واستهلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة
الصحة، الحفل بكلمة عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة البحرينية، مشيدةً بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم ، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت أن شعار الاحتفال لهذا العام يعكس أهداف الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي أطلقها وأقرها جلالة الملك المعظم في عام 2005، مؤكدًا الدور الريادي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بإنجازات الكوادر النسائية البحرينية في وزارة الصحة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير القطاع الصحي.
كما أكدت وزيرة الصحة حرص الوزارة على مواصلة دعم تقدم المرأة البحرينية، مثمنةً دورها كشريك أساسي في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الإقليمية والدولية، معربةً عن فخرها بالكوادر النسائية في القطاع الصحي، اللواتي يُمثلن نموذجًا مشرفًا للعطاء والإبداع.
وجددت شكرها وامتنانها للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على جهودها المستمرة في دعم الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودعم مكتسباتها، متمنية دوام النجاح والتقدم لكل امرأة بحرينية تساهم في رفعة وازدهار الوطن.
من جانبها، عبّرت الدكتورة سامية بهرام، الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، عن فخرها بإنجازات المرأة البحرينية ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الوطنية، مؤكدةً أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص وتفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات، كما أشادت بدعم مملكة البحرين للعديد من المبادرات النوعية التي عززت مكانة المرأة البحرينية إقليميًا ودوليًا، مشيرةً إلى أن يوم المرأة البحرينية يعكس تقديرًا مستحقًا لمسيرة عطاء المرأة في بناء وازدهار الوطن.
وتخلل الحفل عرض فيديو قصير ألقى الضوء على إنجازات المرأة البحرينية ودورها الريادي في مختلف المجالات وخصوصًا في القطاع الصحي، كما تم تقديم درع شكر وتقدير للمجلس الأعلى للمرأة، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم المرأة البحرينية وتحقيق مكاسب نوعية تسهم في تعزيز مكانتها، أعقبها تنظيم أنشطة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.
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