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وزارة الصحة تحتفي بيوم المرأة البحرينية تحت شعار المرأة شريك جدير في بناء الدولة

12/1/2024 8:04:09 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت وزارة الصحة احتفالاً بمناسبة يوم المرأة البحرينية لعام 2024، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وذلك تأكيد على دور المرأة البحرينية في التنمية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة.
واستهلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، الحفل بكلمة عبّرت فيها عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة البحرينية، مشيدةً بالدعم الكبير الذي تحظى به المرأة البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
وأكدت أن شعار الاحتفال لهذا العام يعكس أهداف الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي أطلقها وأقرها جلالة الملك المعظم في عام 2005، مؤكدًا الدور الريادي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدةً بإنجازات الكوادر النسائية البحرينية في وزارة الصحة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على الإسهام الفاعل في تطوير القطاع الصحي.
كما أكدت وزيرة الصحة حرص الوزارة على مواصلة دعم تقدم المرأة البحرينية، مثمنةً دورها كشريك أساسي في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الإقليمية والدولية، معربةً عن فخرها بالكوادر النسائية في القطاع الصحي، اللواتي يُمثلن نموذجًا مشرفًا للعطاء والإبداع.
وجددت شكرها وامتنانها للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، على جهودها المستمرة في دعم الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودعم مكتسباتها، متمنية دوام النجاح والتقدم لكل امرأة بحرينية تساهم في رفعة وازدهار الوطن.
من جانبها، عبّرت الدكتورة سامية بهرام، الوكيل المساعد للصحة العامة ورئيسة لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة، عن فخرها بإنجازات المرأة البحرينية ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الوطنية، مؤكدةً أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز مفهوم تكافؤ الفرص وتفعيل دور المرأة في مختلف القطاعات، كما أشادت بدعم مملكة البحرين للعديد من المبادرات النوعية التي عززت مكانة المرأة البحرينية إقليميًا ودوليًا، مشيرةً إلى أن يوم المرأة البحرينية يعكس تقديرًا مستحقًا لمسيرة عطاء المرأة في بناء وازدهار الوطن.
وتخلل الحفل عرض فيديو قصير ألقى الضوء على إنجازات المرأة البحرينية ودورها الريادي في مختلف المجالات وخصوصًا في القطاع الصحي، كما تم تقديم درع شكر وتقدير للمجلس الأعلى للمرأة، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم المرأة البحرينية وتحقيق مكاسب نوعية تسهم في تعزيز مكانتها، أعقبها تنظيم أنشطة بمناسبة يوم المرأة البحرينية.

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