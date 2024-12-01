سعادة المزروعي: يوم الشهيد ذكرى خالدة في تاريخ الوطن تلهم الأجيال القادمة بالعزيمة والتضحية والعطاء

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- Misbar Communications) الشارقة، 29 نوفمبر 2024: أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الوفاء والعطاء اللامحدود لشهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعاً عن كرامة وطنهم وحفظاً لأمنه واستقراره، لتظل تضحياتهم خالدة في ذاكرة الوطن، متوجةً بقلوب أبناء الإمارات، حتى غدت منارة تضيء درب الأجيال القادمة، وملهِمةً إياهم بقيم الشجاعة والإيثار ولترسخ رسالة مهمة تؤكد أن أرواح الشهداء حية نابضة في وجدان كل إماراتي وإماراتية، نستمد منها القوة والعزيمة في كل خطوة نخطوها نحو المستقبل.
وأشار سعادته إلى أن تضحيات شهداء الإمارات تشكل دافعاً لكل أفراد المجتمع لتعزيز روح التلاحم والالتفاف حول القيادة الحكيمة لاستكمال المسيرة التنموية الشاملة للدولة في كل المجالات، من خلال بذل الجهود المخلصة في ميادين العمل، مستمدين الإرادة والإصرار من تضحيات الشهداء لتحقيق الإنجازات المبتكرة، التي تسهم في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لترتفع مكانة الدولة وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف سعادته: في يوم الشهيد، نعاهد شهداءنا الأبرار بأن نبقى أوفياء لذكراهم الطيبة، وأن نواصل العمل على رفعة دولة الإمارات، حاملين الأمانة التي تركوها لنا لنظل على درب العزة والكرامة، مستلهمين من تضحياتهم دروس الشجاعة والفداء لإنجاز المزيد من التقدم والازدهار، ليبقى اسم الإمارات شامخاً بين الأمم.
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