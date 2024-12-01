تصريح الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي يوم الشهيد رمز للعزة والفخر بتضحيات أبطال الإمارات
التاريخ
12/1/2024 3:22:00 AM
(MENAFN
- Misbar Communications)
دبي، 29 نوفمبر 2024: أكد منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية سامية لتكريم تضحيات شهداء الإمارات الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.
وأشار الفلاسي إلى أن بطولات الشهداء ترسخ مكانة الإمارات كواحة أمن واستقرار وسلام، مؤكداً أن ذكراهم ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.
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