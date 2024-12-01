سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي: تضحيات الشهداء أثبتت أن الولاء للوطن قيمة متجذرة في نفوس أبناء الإمارات

(MENAFN
- Misbar Communications) دبي 29 نوفمبر 2024: أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن الشهداء جسدوا أسمى معاني الشجاعة والإيثار، وأثبتوا أن الولاء للوطن وقيادته قيمة متجذرة في نفوس أبناء الإمارات تتجاوز كل تضحية، فتركوا برحيلهم إرثاً لا يُنسى من العطاء والكرامة يفخر به كل من ينتمي لدولة الإمارات، تلبية للواجب الوطني والإنساني، ونستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم العزيمة والقوة، لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، ليظل الوطن منيعاً أمام أي تحديات.
تعزيز مكانة الإمارات
وأشارت سعادتها في تصريح بمناسبة "يوم الشهيد" إلى أن تضحيات شهداء الإمارات كانت ولا زالت حافزاً على المضي قدماً في درب التقدم والازدهار، ومهدت الطريق لتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في تحقيق الأمن والسلام، وساهمت في بناء مجتمع قوي متماسك يعمل بروح العطاء والإخلاص.
إرث الشهداء
وأضافت: في هذا اليوم العظيم، نجدد العهد للوطن وقيادته، بأن نظل أوفياء لإرث الشهداء، ومخلصين في أداء رسالتنا الوطنية، واضعين نصب أعيننا تضحياتهم التي ستبقى منارةً تلهمنا جميعاً، لتستمر جهودنا في تعزيز الخدمات الصحية التي تحقق الأمن الصحي للمجتمع وتواكب أعلى معايير التميز والجودة، لتظل الإمارات منارة للريادة والابتكار.
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