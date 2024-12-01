معالي العويس: شهداء الإمارات قيم خالدة ومسيرة وطنية متواصلة

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- Misbar Communications) الإمارات العربية المتحدة، دبي 29 نوفمبر 2024: أشاد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالقيم النبيلة التي جسدها شهداء الوطن في ميادين العز والشرف، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة في التفاني والعطاء. وأضاف أن يوم الشهيد يشكل محطة وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الإمارات، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة التميز والريادة التي رواها شهداؤنا البواسل بدمائهم الزكية.
في وجدان الوطن
وقال معاليه:" إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ستظل وفية لذكرى شهدائها الأبرار، حريصة على رعاية أسرهم الكريمة، ماضية في مسيرة التنمية والازدهار تفخر بشهدائها وتزداد بتضحياتهم عزاً ومجداً، نحو مستقبل أكثر إشراقاً. مؤكدة أن ذكراهم ستظل حية في وجدان الوطن، نستلهم منها معاني البطولة والفداء."
التطلعات المستقبلية
وأضاف معالي العويس:" في يوم الشهيد، تتجدد في نفوسنا معاني الوفاء والانتماء، ونستلهم من تضحيات شهدائنا دروساً في الإخلاص والعطاء. فقد كانوا - ولا يزالون - مشاعل نور تضيء درب الأجيال، ونماذج مشرفة في الإباء والوطنية، ورموزاً خالدة في تاريخ إماراتنا، نستمد منها القوة والعزيمة لبناء مستقبل زاهر يليق بتضحياتهم العظيمة.
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