تصريح سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية بمناسبة يوم الشهيد

(MENAFN
- MOF.GOV) قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: "إن يوم الشهيد هو ذكرى خالدة تعبر عن التضحيات الغالية التي قدمها شهداء الوطن بأرواحهم الطاهرة، لتبقى دولة الإمارات شامخة مرفوعة الهامة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في هذا اليوم، يجتمع شعب الإمارات وفاء وإجلالاً لمن ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن، مجددين العهد على مواصلة مسيرة العطاء والوفاء. وكل التقدير والإجلال لأسر الشهداء الذين غرسوا في أبنائهم قيم الشجاعة والإخلاص، حتى أصبحوا رموزاً للفداء".
وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري: "يعكس إحياء أبناء الإمارات لهذه الذكرى العظيمة مدى قوة مجتمعنا وتماسكه، واستعداده الدائم لحماية الوطن دون تردد، مهما كانت التحديات. ونؤكد لشهدائنا الأبرار أن تضحياتهم ستظل محفورة في قلوبنا، وستكون بطولاتهم منارة تنير درب الأجيال القادمة، تلهمهم للسير على خطى آبائهم وأجدادهم في البذل والتفاني من أجل رفعة الوطن. فصنيعهم العظيم سيبقى درساً خالداً في التضحية والعطاء، يعزز في نفوس أبناء شعبنا الاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل مستقبل الإمارات وعزّتها".
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