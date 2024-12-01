تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يطلقان برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات، الذي يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل لتعزيز فرصهم للتوظيف في سوق العمل التنافسي.
ويعد هذا البرنامج التدريبي المتكامل نقطة البداية للدخول في هذا المجال، حيث يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لأساسيات العمل في المبيعات وخدمة العملاء.
ويشمل البرنامج المعرفة النظرية من خلال المحاضرات والتطبيق العملي من خلال التدريب على رأس العمل في نهج شامل يقدم للمشاركين المعرفة والقدرات الأساسية اللازمة لتمرس فن البيع الحديث، ويساعدهم على تحقيق نتائج ملموسة.
وتعليقًا على هذا التعاون، قال علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل (تمكين) "يسعدنا هذا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بهدف تعزيز مهارات البحرينيين الباحثين عن عمل في مجال المبيعات الذي يقدم لهم العديد من الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل. وسيساهم هذا البرنامج من خلال ما يقدمه من تعليم نظري وتدريب عملي على رأس العمل في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتزويد البحرينيين بالمهارات والمؤهلات المطلوبة في السوق ومساعدتهم على دخول سوق العمل والانطلاق بحياتهم المهنية في مجالات تقدم لهم مسارات وظيفية مستدامة".
ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة، قالت عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في المعهد "يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تمكين الجيل القادم من محترفي المبيعات في البحرين. من خلال الدمج بين التدريب العملي والمعرفة النظرية، وسيوفر البرنامج فرصة متميزة للمشاركين لتطوير مهاراتهم العملية وتحقيق التميّز في مجال المبيعات التنافسي.
وأكدت التزامهم بتطوير الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، ويعد برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات مبادرة هامة تلبي حاجة جوهرية في الاقتصاد – بناء قاعدة قوية من المحترفين القادرين على قيادة نمو الأعمال وتعزيز تفاعل العملاء. ويعكس هذا البرنامج الالتزام بتعزيز المواهب في المجالات الأساسية، مثل المبيعات، التي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية المستدامة. والتطلع لرؤية كيف سيستفيد المشاركون من هذه الفرصة للتميز في مساراتهم المهنية والمساهمة بشكل فعّال في مستقبل البحرين.
وسيتم إطلاق ثلاث دفعات للبرنامج، حيث تبدأ الدفعة الأولى في 2 فبراير 2025. ويستهدف البرنامج على وجه التحديد الباحثين عن عمل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال المبيعات، ولا يتطلب أي خبرة سابقة في هذا المجال.
كما توفر هذه المبادرة فرصة فريدة للمشاركين للحصول على تدريب عملي لمدة ستة أشهر في مؤسسات مختلفة في البحرين، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في مجال المبيعات.
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