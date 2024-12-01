تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يطلقان برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات، الذي يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل لتعزيز فرصهم للتوظيف في سوق العمل التنافسي.ويعد هذا البرنامج التدريبي المتكامل نقطة البداية للدخول في هذا المجال، حيث يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لأساسيات العمل في المبيعات وخدمة العملاء.ويشمل البرنامج المعرفة النظرية من خلال المحاضرات والتطبيق العملي من خلال التدريب على رأس العمل في نهج شامل يقدم للمشاركين المعرفة والقدرات الأساسية اللازمة لتمرس فن البيع الحديث، ويساعدهم على تحقيق نتائج ملموسة.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل (تمكين) "يسعدنا هذا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بهدف تعزيز مهارات البحرينيين الباحثين عن عمل في مجال المبيعات الذي يقدم لهم العديد من الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل. وسيساهم هذا البرنامج من خلال ما يقدمه من تعليم نظري وتدريب عملي على رأس العمل في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتزويد البحرينيين بالمهارات والمؤهلات المطلوبة في السوق ومساعدتهم على دخول سوق العمل والانطلاق بحياتهم المهنية في مجالات تقدم لهم مسارات وظيفية مستدامة".

ويأتي هذا البرنامج تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، قالت عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في المعهد "يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تمكين الجيل القادم من محترفي المبيعات في البحرين. من خلال الدمج بين التدريب العملي والمعرفة النظرية، وسيوفر البرنامج فرصة متميزة للمشاركين لتطوير مهاراتهم العملية وتحقيق التميّز في مجال المبيعات التنافسي.

وأكدت التزامهم بتطوير الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، ويعد برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات مبادرة هامة تلبي حاجة جوهرية في الاقتصاد – بناء قاعدة قوية من المحترفين القادرين على قيادة نمو الأعمال وتعزيز تفاعل العملاء. ويعكس هذا البرنامج الالتزام بتعزيز المواهب في المجالات الأساسية، مثل المبيعات، التي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية المستدامة. والتطلع لرؤية كيف سيستفيد المشاركون من هذه الفرصة للتميز في مساراتهم المهنية والمساهمة بشكل فعّال في مستقبل البحرين.

وسيتم إطلاق ثلاث دفعات للبرنامج، حيث تبدأ الدفعة الأولى في 2 فبراير 2025. ويستهدف البرنامج على وجه التحديد الباحثين عن عمل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال المبيعات، ولا يتطلب أي خبرة سابقة في هذا المجال.

كما توفر هذه المبادرة فرصة فريدة للمشاركين للحصول على تدريب عملي لمدة ستة أشهر في مؤسسات مختلفة في البحرين، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في مجال المبيعات.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني l&....

