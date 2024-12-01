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بموافقة الفياب بالإجماع .. البحرين تستضيف بينالي الشباب 2025

12/1/2024 3:15:42 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة، رئيسة جمعية البحرين للفنون التشكيلية، عن اختيار مملكة البحرين، للمرة الأولى، لاستضافة بينالي الشباب لعام 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (فياب) بالإجماع.
ويشكل هذا الحدث الفوتوغرافي العالمي منصة فريدة تجمع نخبة من المواهب الشابة من مختلف دول العالم، ليعرضوا إبداعاتهم أمام جمهور دولي ويشاركوا في تعزيز الحوار الثقافي وتطوير مهاراتهم الفنية.
وأعربت الشيخة مروة في تصريحها عن بالغ شكرها للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية لدعمه الكبير في إنجاح هذا المشروع، مؤكدةً أن دعمه أسهم في تعزيز مساعي البحرين لأن تكون وجهة عالمية مرموقة للفعاليات الثقافية والفنية.
وقالت الشيخة مروة "يشرفنا أن تكون مملكة البحرين ملتقىً للشباب المبدعين من شتى بقاع الأرض، حيث سيجدون في المملكة منصةً لتبادل خبراتهم واستعراض إبداعاتهم في فن التصوير الفوتوغرافي. ونحن واثقون بأن هذا البينالي سيسهم في تسليط الضوء على مواهبهم وفتح آفاق جديدة لهم في عالم الفن".
وتعد استضافة مملكة البحرين لبينالي الشباب 2025 خطوة هامة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في عالم الفنون والثقافة، ويتوقع أن يحظى هذا الحدث بمشاركة وتفاعل واسع من المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم.

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