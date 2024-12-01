بموافقة الفياب بالإجماع .. البحرين تستضيف بينالي الشباب 2025

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة، رئيسة جمعية البحرين للفنون التشكيلية، عن اختيار مملكة البحرين، للمرة الأولى، لاستضافة بينالي الشباب لعام 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي (فياب) بالإجماع.
ويشكل هذا الحدث الفوتوغرافي العالمي منصة فريدة تجمع نخبة من المواهب الشابة من مختلف دول العالم، ليعرضوا إبداعاتهم أمام جمهور دولي ويشاركوا في تعزيز الحوار الثقافي وتطوير مهاراتهم الفنية.
وأعربت الشيخة مروة في تصريحها عن بالغ شكرها للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية لدعمه الكبير في إنجاح هذا المشروع، مؤكدةً أن دعمه أسهم في تعزيز مساعي البحرين لأن تكون وجهة عالمية مرموقة للفعاليات الثقافية والفنية.
وقالت الشيخة مروة "يشرفنا أن تكون مملكة البحرين ملتقىً للشباب المبدعين من شتى بقاع الأرض، حيث سيجدون في المملكة منصةً لتبادل خبراتهم واستعراض إبداعاتهم في فن التصوير الفوتوغرافي. ونحن واثقون بأن هذا البينالي سيسهم في تسليط الضوء على مواهبهم وفتح آفاق جديدة لهم في عالم الفن".
وتعد استضافة مملكة البحرين لبينالي الشباب 2025 خطوة هامة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة في عالم الفنون والثقافة، ويتوقع أن يحظى هذا الحدث بمشاركة وتفاعل واسع من المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم.
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