وزيرا الأشغال والداخلية يؤكدان عزم الحكومة تطوير المعابر الحدودية

MENAFN - Khaberni) خبرني - بحث الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ووزير الداخلية مازن الفراية سير الأعمال في عطاء إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق التنفيذ للمخططات الشمولية لتطوير مركز حدود الكرامة ومركز حدود جابر.

وأكد أبو السمن والفراية عزم الحكومة على تطوير كافة المعابر الحدودية وتأهيلها بصورة تليق بمكانة وسمعة الأردن الحضارية وبما يحقق أفضل الممارسات في خدمة زائري المملكة.

واستمع الوزيران بحضور أمين عام وزارة الأشغال جمال قطيشات، إلى عرض حول سير العمل بعطاء إعداد الدراسات والتصاميم التي بوشر فيها نهاية أيلول الماضي لموقع مركز حدود الكرامة وبداية تشرين الثاني الحالي لموقع مركز حدود جابر، حيث من المتوقع إنهاء الدراسات وتسليم التصاميم منتصف حزيران من العام المقبل.

وتهدف الوزارتان الى تطوير المعابر بشكل يتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالمراكز الحدودية العالمية وتحقق الجانب الأمني والجمركي وتسهيل حركة الشحن والمسافرين كمعابر برية والرؤية المستقبلية لخمسين عام، علماً بأن المساحة الشمولية لمركز حدود الكرامة تبلغ 1800 دونم، فيما تبلغ المساحة الشمولية لمركز حدود جابر2000 دونم.

ويشمل العمل دراسة الموقع، ودراسة الإجراءات الأمنية والجمركية، إضافة لتوزيع الفعاليات الوظيفية والمتطلبات ودراسة الإعداد الحالية والمستقبلية للشحن والمسافرين، والدراسة المرورية لحركة الشحن والركاب وعملية الفصل بينهما، والدراسة البيئية وتنسيق المواقع للمركزين، إضافة للدراسة الهيدرولوجية للموقعين.

واشتملت الأعمال على تنفيذ مسح تفصيلي لكافة مباني منشآت وشبكات البنية التحتية في الموقعين، وتحديد الحالة الإنشائية والتشغيلية لها لتحديد ما سيتم المحافظة عليه وصيانته وما ستتم إزالته ضمن أعمال المخطط الجديد لكل موقع.