الدوري الألماني: حامل اللقب (ليفركوزن) يفوز على (أنيون)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 30 - 11 (كونا) -- حقق حامل اللقب (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (أنيون برلين) ضمن منافسات المرحلة ال 12 من الدوري
الألماني (بوندسايغا)
وبهذا الفوز الذي حققه (ليفركوزن) خارج أرضه يصبح رصيده من النقاط 23 نقطة ما يجعله يأتي في المركز الثالث مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة
(بايرن ميونيخ) و(بوروسيا دورتموند) بعد قليل.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها واصل فريق (لايبزيغ) نزيف النقاط وسقط أمام ضيفه (فولفسبورغ) بخمسة أهداف لهدف.
وبينما فاز (فرايبورغ) على ضيفه (بوروسيا مونشنغلادباخ) بثلاثة اهداف لهدف فاز (أوغسبورغ) على
ضيفه (بوخوم) بهدف لصفر وتعادل (فيردر بريمن) مع ضيفه (شتوتغارت) بهدفين لمثلهما.
وكانت المرحلة قد افتتحت أمس بفوز (سانت باولي) على (كيل) بثلاثة اهداف لهدف. (النهاية)
ع ن ج
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