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الدوري الألماني: حامل اللقب (ليفركوزن) يفوز على (أنيون)

11/30/2024 2:44:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 30 - 11 (كونا) -- حقق حامل اللقب (باير ليفركوزن) اليوم السبت فوزا بنتيجة هدفين لهدف على نظيره (أنيون برلين) ضمن منافسات المرحلة ال 12 من الدوري الألماني (بوندسايغا)
وبهذا الفوز الذي حققه (ليفركوزن) خارج أرضه يصبح رصيده من النقاط 23 نقطة ما يجعله يأتي في المركز الثالث مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة (بايرن ميونيخ) و(بوروسيا دورتموند) بعد قليل.
وفي منافسات أخرى ضمن المرحلة ذاتها واصل فريق (لايبزيغ) نزيف النقاط وسقط أمام ضيفه (فولفسبورغ) بخمسة أهداف لهدف.
وبينما فاز (فرايبورغ) على ضيفه (بوروسيا مونشنغلادباخ) بثلاثة اهداف لهدف فاز (أوغسبورغ) على
ضيفه (بوخوم) بهدف لصفر وتعادل (فيردر بريمن) مع ضيفه (شتوتغارت) بهدفين لمثلهما.
وكانت المرحلة قد افتتحت أمس بفوز (سانت باولي) على (كيل) بثلاثة اهداف لهدف. (النهاية)

ع ن ج



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