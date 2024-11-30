7 شخصيات تعاقبت على منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ بداية تأسيسه في 1981

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من العنود المناور (توثيق)
الكويت - 30 - 11 (كونا) -- مع توجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت غدا الأحد تظهر الأرقام أن سبع شخصيات تعاقبت على شغل منصب الأمين العام للمجلس منذ بداية تأسيسه عام 1981 .
واختير الكويتي عبدالله بشارة لتولي منصب الأمين العام للمجلس خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 1993 ثم تعاقب على شغل المنصب كل من الإماراتي فاهم القاسمي خلال الفترة من 1993 إلى 1996 والسعودي جميل الحجيلان خلال الفترة من 1996 إلى 2002 والقطري عبدالرحمن العطية خلال الفترة من 2002 إلى 2011 والبحريني عبداللطيف الزياني خلال الفترة من 2011 إلى 2020 والكويتي نايف الحجرف خلال الفترة من 2020 إلى 2023 إضافة إلى الأمين العام الحالي الكويتي جاسم البديوي الذي تسلم المنصب عام 2023.
وتتمثل أهداف مجلس التعاون الذي تعود فكرة إنشائه لأمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها إلى جانب تعميق وتوثيق الروابط وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والإعلامية.
ويعد المجلس الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له منظمة إقليمية وسياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية مكونة من ست دول تطل على الخليج العربي هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان. (النهاية)
ع ح م / م ع ع
MENAFN30112024000071011013ID1108941886
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