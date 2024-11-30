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7 شخصيات تعاقبت على منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ بداية تأسيسه في 1981

11/30/2024 2:44:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من العنود المناور (توثيق)
الكويت - 30 - 11 (كونا) -- مع توجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت غدا الأحد تظهر الأرقام أن سبع شخصيات تعاقبت على شغل منصب الأمين العام للمجلس منذ بداية تأسيسه عام 1981 .
واختير الكويتي عبدالله بشارة لتولي منصب الأمين العام للمجلس خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 1993 ثم تعاقب على شغل المنصب كل من الإماراتي فاهم القاسمي خلال الفترة من 1993 إلى 1996 والسعودي جميل الحجيلان خلال الفترة من 1996 إلى 2002 والقطري عبدالرحمن العطية خلال الفترة من 2002 إلى 2011 والبحريني عبداللطيف الزياني خلال الفترة من 2011 إلى 2020 والكويتي نايف الحجرف خلال الفترة من 2020 إلى 2023 إضافة إلى الأمين العام الحالي الكويتي جاسم البديوي الذي تسلم المنصب عام 2023.
وتتمثل أهداف مجلس التعاون الذي تعود فكرة إنشائه لأمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها إلى جانب تعميق وتوثيق الروابط وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية والإعلامية.
ويعد المجلس الذي يتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا له منظمة إقليمية وسياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية مكونة من ست دول تطل على الخليج العربي هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان. (النهاية)

ع ح م / م ع ع




MENAFN30112024000071011013ID1108941886

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