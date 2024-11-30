فرنسا: نتابع التطورات في حلب وندعو لحماية المدنيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 11 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم السبت أنها تتابع عن كثب التطورات المسلحة التي تشهدها مدينة حلب بشمال غرب سوريا ودعت الجميع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هذه التطورات تظهر الحاجة بعد 13 عاما من الأزمة السورية إلى"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تأخير والتوصل إلى حل سياسي
وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وخلال الأيام الأخيرة شهدت حلب اشتباكات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية حيث سيطر المسلحون على عدة مناطق في المدينة. (النهاية) م ع / ه س ص
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