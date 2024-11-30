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فرنسا: نتابع التطورات في حلب وندعو لحماية المدنيين

11/30/2024 2:44:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 11 (كونا) -- أكدت فرنسا اليوم السبت أنها تتابع عن كثب التطورات المسلحة التي تشهدها مدينة حلب بشمال غرب سوريا ودعت الجميع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هذه التطورات تظهر الحاجة بعد 13 عاما من الأزمة السورية إلى"استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من دون تأخير والتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وخلال الأيام الأخيرة شهدت حلب اشتباكات بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية حيث سيطر المسلحون على عدة مناطق في المدينة. (النهاية) م ع / ه س ص

MENAFN30112024000071011013ID1108941882

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