بحضور وزير الشؤون العامة.. توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة الفاتيكان الرسولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ·التعاون يتيح لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من المخطوطات والوثائق في مكتبة الفاتيكان.

·

مملكة البحرين تدعم ترميم عدد من المخطوطات العربية الإسلامية المهمة.

·

توظيف الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنصات الرقمية في مجال المكتبات والارشيف وإدارة الوثائق وحفظها.

·

وبناء على الدعوة الموجهة من مكتبة الفاتيكان الرسولية الشؤون العامة يشارك في مؤتمر (الحوار والمكتبات) المنعقد في الفاتيكان.

الفاتيكان في 30 نوفمبر /بنا/ في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، البلاد المعظم والذي تشهد فيه مملكة البحرين حضورًا دوليًا مميزًا على كافة الأصعدة، ومنها دورها الرائد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجالات العلمية والمعرفية والرقمية؛ وقع كل من الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، و المونسنيور أنجيلو فانز أنزو زاني، أمين مكتبة الفاتيكان الرسولية ورئيس الأرشيف، اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين ومكتبة الفاتيكان الرسولية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى إتاحة الاستفادة لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي من المنصة الرقمية والمخطوطات والوثائق في مكتبة الفاتيكان، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات في مجالات أرشفة الوثائق ورقمنتها وحفظها.

وبهذه المناسبة؛ أوضح الوزير النعيمي أن التوقيع على هذه المذكرة يشمل تعزيز التعاون في المحاور المتعلقة بالفهرسة الرقمية، وحفظ وترميم المخطوطات، والمشاريع البحثية المشتركة، وإقامة الندوات، بما يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين بمملكة البحرين الاستفادة من مصادر المعرفة المتوفرة في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مكتبة الملك حمد الرقمية. كما ستوفر هذه الشراكة فرصة خاصة للاطلاع على المخطوطات التي تبرز الإنجازات العديدة للحضارة العربية الإسلامية في مختلف المجالات، بما يعزز دور مملكة البحرين في المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلامي، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية.

وقدمت مملكة البحرين دعمًا لتطوير المنصة الرقمية لمكتبة الفاتيكان الرسولية (الوحدة النمطية لمشروع دايموند Diamond-ILS)، بما يتيح فهرسة بيانات ترميم المخطوطات، لتكون متاحة إلكترونيًا للباحثين والمهتمين وجمهور القراء. وبموجب هذا الدعم، ستتمكن مكتبة الملك حمد الرقمية من الاستفادة من هذه المنصة والاطلاع على مصادر المعلومات والوثائق والمخطوطات الموجودة في مكتبة الفاتيكان الرسولية دون مقابل. كما سيتم توفير دعم لترميم عدد من المخطوطات العربية القديمة النادرة الموجودة في مكتبة الفاتيكان منذ إنشائها رسميًا في عام 1475م، ورقمنتها إلكترونيًا، بما يتيح لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من تلك المخطوطات والوثائق التي تشمل مجالات العلوم، والطب، والرياضيات، والفلك، والآداب.

وعلى صعيد متصل؛ وبناءً على الدعوة الموجهة من مكتبة الفاتيكان الرسولية إلى مركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين، ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر "الحوار والمكتبات" المنعقد في الفاتيكان. ناقش المؤتمر عددًا من المشاريع المتعلقة بعلوم المكتبات والأرشيف، بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية المختصة.

كما حضر الوزير وعدد من منتسبي الأرشيف الملكي جلسات العمل في هذا المؤتمر، التي تناولت تطوير أنظمة حفظ وإدارة البيانات والأرشفة الرقمية، وإعداد المشاريع البحثية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة وحفظ الكتب والوثائق. كما تمت مناقشة توظيف الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنصات الرقمية في مجال المكتبات والأرشيف وإدارة الوثائق وحفظها.