بحضور وزير الشؤون العامة.. توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومكتبة الفاتيكان الرسولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ·
التعاون يتيح لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من المخطوطات والوثائق في مكتبة الفاتيكان.
·
مملكة البحرين تدعم ترميم عدد من المخطوطات العربية الإسلامية المهمة.
·
توظيف الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنصات الرقمية في مجال المكتبات والارشيف وإدارة الوثائق وحفظها.
·
وبناء على الدعوة الموجهة من مكتبة الفاتيكان الرسولية وزير الشؤون العامة يشارك في مؤتمر (الحوار والمكتبات) المنعقد في الفاتيكان.
الفاتيكان في 30 نوفمبر /بنا/ في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم والذي تشهد فيه مملكة البحرين حضورًا دوليًا مميزًا على كافة الأصعدة، ومنها دورها الرائد في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجالات العلمية والمعرفية والرقمية؛ وقع كل من الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، و المونسنيور أنجيلو فانز أنزو زاني، أمين مكتبة الفاتيكان الرسولية ورئيس الأرشيف، اتفاقية تعاون بين مكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين ومكتبة الفاتيكان الرسولية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويهدف هذا التعاون إلى إتاحة الاستفادة لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي من المنصة الرقمية والمخطوطات والوثائق في مكتبة الفاتيكان، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات في مجالات أرشفة الوثائق ورقمنتها وحفظها.
وبهذه المناسبة؛ أوضح الوزير النعيمي أن التوقيع على هذه المذكرة يشمل تعزيز التعاون في المحاور المتعلقة بالفهرسة الرقمية، وحفظ وترميم المخطوطات، والمشاريع البحثية المشتركة، وإقامة الندوات، بما يتيح الفرصة للباحثين والمهتمين بمملكة البحرين الاستفادة من مصادر المعرفة المتوفرة في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مكتبة الملك حمد الرقمية. كما ستوفر هذه الشراكة فرصة خاصة للاطلاع على المخطوطات التي تبرز الإنجازات العديدة للحضارة العربية الإسلامية في مختلف المجالات، بما يعزز دور مملكة البحرين في المساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي الإسلامي، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية.
وقدمت مملكة البحرين دعمًا لتطوير المنصة الرقمية لمكتبة الفاتيكان الرسولية (الوحدة النمطية لمشروع دايموند Diamond-ILS)، بما يتيح فهرسة بيانات ترميم المخطوطات، لتكون متاحة إلكترونيًا للباحثين والمهتمين وجمهور القراء. وبموجب هذا الدعم، ستتمكن مكتبة الملك حمد الرقمية من الاستفادة من هذه المنصة والاطلاع على مصادر المعلومات والوثائق والمخطوطات الموجودة في مكتبة الفاتيكان الرسولية دون مقابل. كما سيتم توفير دعم لترميم عدد من المخطوطات العربية القديمة النادرة الموجودة في مكتبة الفاتيكان منذ إنشائها رسميًا في عام 1475م، ورقمنتها إلكترونيًا، بما يتيح لمكتبة الملك حمد الرقمية ومركز الأرشيف الملكي الاستفادة من تلك المخطوطات والوثائق التي تشمل مجالات العلوم، والطب، والرياضيات، والفلك، والآداب.
وعلى صعيد متصل؛ وبناءً على الدعوة الموجهة من مكتبة الفاتيكان الرسولية إلى مركز الأرشيف الملكي بمملكة البحرين، ترأس الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وفد مملكة البحرين المشارك في مؤتمر "الحوار والمكتبات" المنعقد في الفاتيكان. ناقش المؤتمر عددًا من المشاريع المتعلقة بعلوم المكتبات والأرشيف، بمشاركة العديد من المؤسسات العالمية المختصة.
كما حضر الوزير وعدد من منتسبي الأرشيف الملكي جلسات العمل في هذا المؤتمر، التي تناولت تطوير أنظمة حفظ وإدارة البيانات والأرشفة الرقمية، وإعداد المشاريع البحثية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة وحفظ الكتب والوثائق. كما تمت مناقشة توظيف الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير المنصات الرقمية في مجال المكتبات والأرشيف وإدارة الوثائق وحفظها.
MENAFN30112024000055011008ID1108941368
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.