وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد معرض مراعي ويطلع على جناح التمور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) زار المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير
شؤون البلديات والزراعة، اليوم السبت، معرض
البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني- مراعي 2024، والذي يقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم.
وتفقد الوزير أقسام المعرض المختلفة، حيث التقى بالمزارعين المشاركين والمربين وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، كما زار جناح التمور بالمعرض والذي يحظى بمشاركة خليجية واسعة، حيث اطلع على أجزاء الجناح واستمع لملاحظات وآراء المشاركين.
وأكد الوزير المبارك أهمية المشاركة الخليجية في معرض مراعي 2024، بما يعكس البعد الإقليمي والدولي لهذا المعرض الهام، ويترجم تطور الجانب الزراعي في النسخة السابعة من المعرض، بما يعزز من جهود الأمن الغذائي والارتقاء بمستوى الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد، معرباً عن اعتزازه بالحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الذي يحظى به المعرض من مختلف فئات المجتمع، والذي انعكس في التوافد الجماهيري الكبير خلال أيام المعرض.
واستمع وزير شؤون البلديات والزراعة خلال الجولة إلى آراء المشاركين من مربين ومزارعين وشركات ومؤسسات إلى جانب الالتقاء بالجماهير المتواجدة في المعرض حيث استمع إلى انطباعاتهم عن أجواء المعرض.
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