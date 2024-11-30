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وزير شؤون البلديات والزراعة يتفقد معرض مراعي ويطلع على جناح التمور

11/30/2024 8:05:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زار المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، اليوم السبت، معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني- مراعي 2024، والذي يقام تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وتفقد الوزير أقسام المعرض المختلفة، حيث التقى بالمزارعين المشاركين والمربين وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، كما زار جناح التمور بالمعرض والذي يحظى بمشاركة خليجية واسعة، حيث اطلع على أجزاء الجناح واستمع لملاحظات وآراء المشاركين.
وأكد الوزير المبارك أهمية المشاركة الخليجية في معرض مراعي 2024، بما يعكس البعد الإقليمي والدولي لهذا المعرض الهام، ويترجم تطور الجانب الزراعي في النسخة السابعة من المعرض، بما يعزز من جهود الأمن الغذائي والارتقاء بمستوى الإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد، معرباً عن اعتزازه بالحضور الجماهيري الكبير والتفاعل الذي يحظى به المعرض من مختلف فئات المجتمع، والذي انعكس في التوافد الجماهيري الكبير خلال أيام المعرض.
واستمع وزير شؤون البلديات والزراعة خلال الجولة إلى آراء المشاركين من مربين ومزارعين وشركات ومؤسسات إلى جانب الالتقاء بالجماهير المتواجدة في المعرض حيث استمع إلى انطباعاتهم عن أجواء المعرض.

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