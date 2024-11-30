BYDFi تطلق حملة مكافأة ترحيبية جديدة بقيمة 8100 USDT لمكافأة المستخدمين بفوائد سخية

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- EmailWire)
DUBAI, UAE (ARAB NEWSWIRE) في عالم تداول العملات المشفرة الواسع، تلتزم BYDFi بتزويد المستخدمين بتجربة تداول متميزة ومكافآت جذابة. من خلال التسجيل وإكمال المهام البسيطة، تتاح للمستخدمين الفرصة لفتح مكافآت تصل إلى 8100 USDT، مما يسهل استكشاف سوق تداول العملات المشفرة.
ابدأ رحلتك التجارية دون عناء: مكافأة تسجيل بقيمة 100 USDT بدون حد + صندوق تحدي المخاطر العالية بقيمة 8000 USDT
لمساعدة المستخدمين الجدد على التعود بسرعة على المنصة، قدمت BYDFi سلسلة من المهام البسيطة. بعد التسجيل، يمكن للمستخدمين المطالبة بمكافأة 100 USDT من خلال إكمال الخطوات التالية في غضون سبعة أيام: التحقق من أمان الحساب الملزم، وإجراء إيداع أولي، وإكمال تداولهم.
يعد التحدي محدود-الوقت أحد أهم مميزات هذه الحملة. في غضون سبعة أيام من التسجيل، يمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 8000 USDT في مكافأة لتداول العقود من خلال تحقيق أهداف الإيداع التراكمي وحجم التداول. يمكن استخدام هذه المكافآت بشكل مباشر لتداول العقود، مما يوفر للمستخدمين فرصة منخفضة المخاطر وعالية المكافأة مع مساعدتهم على التعرف على أدوات التداول ذات الرافعة المالية العالية .
من المتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 100 ألف دولار: تساعدك BYDFi على بدء رحلتك الاستثمارية
مع اقتراب فترة ولاية ترامب الثانية المحتملة، تستفيد عملة البيتكوين (BTC) من التحولات المحتملة في الدور العالمي للدولار الأمريكي. تجاوزت عملة البيتكوين مؤخرًا 97 ألف دولار لأول مرة، مع ارتفاع الأصول الرقمية بأكثر من 127% في عام 2024، مما عزز مكانتها كواحدة من أكثر العملات المشفرة الواعدة.
خلال هذا الحدث، يمكن للمستخدمين التسجيل كأعضاء جدد على BYDFi والمطالبة بما يصل إلى 8100 USDT كمكافآت للمبتدئين. اغتنم الفرصة للتداول في سوق البيتكوين وتجربة الإثارة التي يوفرها الاستثمار في العملات المشفرة.
نبذة عن BYDFi
باعتبارها منصة موصى بها من قبل CoinMarketCap وCoinGecko، تشتهر BYDFi باحترافيتها وإبداعها وأمانها الاستثنائي. مع نطاق الخدمة الذي يغطي أكثر من 150 دولة ويخدم ملايين المستخدمين، اكتسبت BYDFi اعترافًا من مؤسسات موثوقة مثل CoinMarketCap وCoinGecko. يسلط برنامج مكافأة المستخدم الجديد هذا الضوء على التزام BYDFi المستمر بتعزيز تجربة المستخدم. بصفتها منصة تداول العملات المشفرة الرائدة عالميًا، تركز BYDFi باستمرار على احتياجات المستخدم. لضمان سلامة المستخدم، تطبق المنصة سياسة رسوم تداول 0% وتتعاون مع مؤسسات مثل Banxa وTransak وMercuryo لتبسيط عمليات شراء العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم BYDFi خدمات تداول لأكثر من 600 عملة وتوفر رافعة مالية تصل إلى 200 ضعف للعقود الدائمة. طورت المنصة أيضًا أدوات تداول مختلفة، مثل تداول الشبكة واستراتيجيات الاستثمار الآلية، لمساعدة المستخدمين على اغتنام فرص السوق وتخفيف المخاطر.
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