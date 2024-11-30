حديقة وايلد وادي المائية تكشف عن عودة فعالية "ليلة السيدات" بطابع كلاسيكي فريد

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 نوفمبر 2024: أعلنت حديقة وايلد وادي المائية، أبرز المتنزهات المائية العائلية في دبي وأشهرها على الإطلاق، عن عودة فعالية "ليلة السيدات" بطابع وردي قديم، حيث ستتحول الحديقة يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، إلى وجهةٍ حالمة للعجائب من الساعة 7:00 مساءً وحتى 11:00 قبل منتصف الليل، لتمتزج في هذه الليلة المخصصة للسيدات، روعة الأجواء الكلاسيكية والإثارة الحديثة والمرح.
وستحتفي ليلة السيدات بالروائع الكلاسيكية على خلفية برج العرب الشهير، وستحظى فيها السيدات بتجارب ومغامرات مائية فريدة تتضمن المنزلقات المائية التي ستزدان باللون الوردي، ضمن أجواء حماسية تتزين بالديكورات والتصاميم والعروض الترفيهية المتجولة. كما ستقدم الوجهة خلال هذه الفعالية قائمة طعام خاصة بطابع وردي تتضمن الحلويات والوجبات المتنوعة التي تضفي لمسة من المرح واللذة. كما يمكن للسيدات خلال الأمسية استعادة تألقهن والحصول على جلسة تجميل مثالية تمكنهن من نشر صورها على منصة "أنستاجرام".
ولمزيد من المتعة، ستتمكن السيدان من إطلاق العنان لأنفسهن للرقص على أنغام موسيقى التسعينات والسنوات الأولى من حقبة الألفينات طوال الليل، من خلال مشغلة الدي جيه التي ستشعل الأجواء حماسا وطرباً.
واستكمالاً لمتعة هذه الأمسية الحصرية الفريدة، سيتمكن الضيوف من اصطحاب أطفالهم ممن يبلغون من عمر حتى 7 أعوام للانضمام إلى الفعالية التي ستغمرهم مرحاً وحماساً لأوقات ولحظات ستبقى خالدة في الذاكرة.
وستتاح للسيدات ممن سيحضرن هذه الفعالية الحصرية، فرصة الاستمتاع بجميع الألعاب الـ 30 التي تزخر بها الحديقة، بداية من "بريكرز باي"، أكبر حوض للأمواج العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي يصل فيها ارتفاع الأمواج حتى 1.5 متراً بخمسة أنماط مختلفة، ولعبة "تانتروم آلي" الحماسية، فضلاً عن رحلة حجا التي توفر تجربة أكثر هدوءً للاسترخاء والاستماع برحلة مائية بديعة.
وتدعو حديقة وايلد وادي المائية السيدات لاستغلال هذه الفرصة والاستفادة من هذا العرض الحصري الذي يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري مقابل 135 درهماً، واصطحاب الصديقات للاستمتاع بيوم حافل بالمتعة والترفيه والرقص والمغامرات المائية الاستثنائية للمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الالكتروني:
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