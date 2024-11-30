مسابقة مبتكرو الجيل القادم تحتفي بابتكارات طلاب مدارس الإمارات

(MENAFN
- Matrix PR) الطلاب يقترحون حلولاً عملية لمشكلة النفايات البلاستيكية في مصفاة عجمان للصرف الصحي
كشف طلاب من مدارس الإمارات العربية المتحدة عن حلول مبتكرة لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية المتزايدة، وذلك خلال مسابقة "مبتكرو الجيل القادم 2024"، التي أقيمت في 22 نوفمبر في منتجع عجمان سراي، لاكجري كوليكشن. وطرحت النسخة الثانية من المسابقة، التي نظمتها شركة عجمان للصرف الصحي، تحدياً على العقول الشابة يتمثل بمعالجة المشكلة الكبيرة المتمثلة في تراكم البلاستيك في مصفاة عجمان للصرف الصحي، والتي تنشأ عن المنازل ومنافذ الصرف الصحي وغيرها من المصادر.
من بين 20 مشاركة قدمتها المدارس في عجمان والشارقة، قدمت أفضل 10 فرق أفكاراً عملية ومبتكرة مرفقة بنماذج مصغرة أمام لجنة تحكيم رفيعة المستوى. وشملت الحلول المقترحة مجسات الذكاء الاصطناعي وتحليل صور كاميرات المراقبة لتحديد المخلفات البلاستيكية، وآليات الفرز باستخدام المراوح لفصل البلاستيك في شبكات الصرف الصحي، وروبوتات صممت خصيصاً لتنظيف شبكات الصرف الصحي وإزالة الانسدادات. وقد أبرزت هذه الحلول نهجاً مبتكراً لإدارة وتقليل مخلفات البلاستيك، مما يُشير إلى مساهمة واعدة في جهود الاستدامة بالمنطقة.
تكريم الأفكار الرائدة
كرّمت المسابقة المشاريع الأكثر تميزاً وحازت المشاريع الفائزة على أعلى الجوائز. وقد حصلت مدرسة جيمس كامبريدج الدولية الخاصة على المركز الأول في المسابقة، حيث قدمت المدرسة مشروعها الفائز "فايبراميش" الذي حصل على جائزة نقدية قدرها 20,000 درهم إماراتي بالإضافة إلى كأس وميداليات وشهادات تقدير.
يتميز نظام "فايبراميش"، بشبكة اهتزازية متعددة الطبقات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البولي فينيل كلوريد، مدمجة مع أجهزة استشعار متعددة للكشف عن المواد البلاستيكية ومراقبة مستويات المياه. يمكن لهذا النظام المتطور إرسال إشارات آلية، على غرار نظام تحديد المواقع العالمي، إلى الهواتف المحمولة، مما يسمح لفرق الصيانة بالاستجابة السريعة للتدخلات الضرورية. تدعم هذه المبادرة الحفاظ على النظم البيئية المحلية وتعزز من نظافة وصحة عجمان.
وحصلت المدرسة الهندية الدولية عجمان على المركز الثاني، حيث حصلت على 15,000 درهم إماراتي وكأس وميداليات وشهادات، بينما فازت مدرسة الحكمة الخاصة بالمركز الثالث بمبلغ 10,000 درهم إماراتي وكأس وميداليات وشهادات. بالإضافة إلى ذلك، فازت إحدى طالبات مدرسة دلهي الخاصة في عجمان بجائزة أفضل مقدم عرض، والتي تضمنت جائزة نقدية بقيمة 3,000 درهم إماراتي وميدالية وشهادة.
وفي معرض تعليقه عن هذه المسابقة، قال ممثل عن شركة عجمان للصرف الصحي:” لم يكتفِ هؤلاء الطلاب بتحديد حلول عملية لمشكلة بيئية حرجة تواجهها شركة عجمان للصرف الصحي فحسب، بل ألهمونا أيضاً بإبداعهم وتصميمهم. إن مثل هذه المبادرات تؤكد على دور جيل الشباب في تشكيل مستقبل مستدام. “
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