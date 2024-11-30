جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة تحتفي بحملات التواصل والأعمال المتميزة على مستوى القطاع

(MENAFN
- Matrix PR)
نظمت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة(مبرة) النسخة السادسة عشر من حفل جوائزها السنوي، لتكريم أبرز الإنجازات المبتكرة والمتميزة في مجال العلاقات العامة والتواصل الإعلامي وذلك بحضور أكثر من 550 خبيراً ومتخصصاً من القطاع، وسط منافسة 62 شركة وخبيراً على الجوائز ضمن 53 فئة.
واحتفت جوائز مبرة 2024 بأبرز الحملات، والشركات المتخصصة، والرواد الذين أعادوا تعريف معايير التميز والابتكار في أعمالهم المقدمة، حيث جرى تقييم أكثر من 770 ملف من قبل لجنة تحكيم ضمت 130 عضواً من ذوي الخبرة الطويلة في المجال، لتسلط الضوء على الحملات التي أبرز النهج الاستراتيجي وأثرها الفاعل في القطاع.
وحصدت شركات علاقات عامة بارزة على النصيب الأكبر من جوائز الحفل، حيث حصدت "ميماك أوجيلفي" 27 جائزة، بينما فازت "جامبت للتواصل" بـ 22 جائزة، وحصلت "ويبر شاندويك" على 16 جائزة، وتأتي هذه الجوائز كنتيجة طبيعية لما أظهرته هذه الشركات من ريادة في تقديم حملات مبتكرة تعكس تطورات القطاع واحتياجاته المتغيرة.
وحصل جمال الموعد، مؤسس ومدير عام شركة جامبت للتواصل، على جائزة رئيس الجمعية، بينما نالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي جائزة فريق العام للاتصال الداخلي. كما تم تكريم حملة "هبة في محلها" لدبي القابضة كأفضل حملة بين الشركات، وحصلت حملة "تصور" لشركة سناب إنك وويبر شاندويك على جوائز أفضل حملة في مجال الأزياء وأفضل حملة في مجال التكنولوجيا.
وفي فئات الخدمات، برزت الحملات التي أظهرت التزاماً بالابتكار والجودة، حيث فازت ماتريكس للعلاقات العامة وأكرونيس بجائزة أفضل تواصل في ظروف الأزمات، وجامبت للتواصل ومركز سيتي سنتر مردف بجائزة أفضل حملة في مجال تجارة التجزئة، وويبر شاندويك وكريم الكويت بجائزة أفضل حملة في مجال الخدمات الاستهلاكية. أما في مجال الإعلام الرقمي، فقد حصدت شركة كرنت جلوبال الشرق الأوسط وشركة مالن لو جائزة أفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي.
وتميز الفائزون بقدرة فائفة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها مجال الاتصال، والذي يتطلب التكيف المستمر ووضع استراتيجيات مبتكرة.
وقال كيت ميدتون، رئيسة مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة): "شهدنا حضور مجموعة متميزة من الرواد، والقادة، والنجوم الصاعدين في قطاع العلاقات العامة، في وقت نواصل فيه تكريم الجهود التي تستحق الإشادة. لم يكن تحقيق أي من هذه النجاحات أمراً سهلاً، حيث تواصل الشركات السعي لتحقيق التوازن المثالي بين الميزانيات المحدودة، والجداول الزمنية الضيقة، وتوقعات العملاء المتزايدة".
وأضافت: "إن التركيز على السرد الإبداعي من خلال تطوير محتوى أصلي، بالإضافة إلى الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا للوصول إلى جمهور جديد، يعكس قدرة قطاع العلاقات العامة في الشرق الأوسط على الريادة والابتكار بشكل مستدام".
وحظيت حملات وشركات أخرى بتكريم خاص، بما في ذلك كرنت جلوبال الشرق الأوسط و"إف بي 7 " لأفضل حملة متكاملة، وبريزن الشرق الأوسط لأفضل استخدام للميزانية المحدودة، وشركة سلكة للمسؤولية الاجتماعية لأفضل حملة في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما تم اختيار ميماك أوجيلفي كأفضل شركة تواصل من الفئة الكبيرة لعام 2024، بينما فازت جامبت للتواصل بجائزة أفضل شركة من الفئة المتوسط، وكانت جائزة أفضل شركة من فئة الشركات الصغيرة من نصيب ماتريكس للعلاقات العامة. فيما حافظت جامبت على لقب أفضل شركة محلية للعام للمرة الثالثة بعد تحقيقها هذا الإنجاز في 2021 و2022.
وعلى مستوى الأفراد، حصلت إيمان عيسى من شركة بيرسون على جائزة أفضل متخصص في التواصل، بينما نالت ريبيكا ريغو من شركة إيدلمان جائزة أفضل متخصصة شابة. كما تم تكريم فريق جامعة مردوخ دبي المكون من آستا كوروب وأرفي موغا وجاريد رالوس عن حملتهم الطلابية المتميزة.
جرى تنظيم الحفل بالتعاون مع شركة ويبر شاندويك كشريك ماسي للسنة الثالثة على التوالي، بالإضافة إلى مجموعة إم إس إل الشرق الأوسط، وشركة أكشن جلوبال كوميونيكيشنز، وميماك أوجلفي، كشركاء بلاتينيين. وشملت قائمة الشركاء الداعمين كلاً من كارما، وإيدلمان، ومبادلة، ومجموعة تيكوم دبي، و"إس إي سي نيوغيت الشرق الأوسط"، و"تريل رنر إنترناشيونال“، و"بورسون" و"الجمعية الدولية لقياس وتقييم التواصل"، و"بليس كوميونيكيشنز"، و"إل بي إم إي ستوديوز"، و"ماتريكس للعلاقات العامة"، و"فيرست آند تن برودكشنز".
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