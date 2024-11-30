بنك أبوظبي التجاري يحتفي بذكرى يوم الشهيد

(MENAFN
- Iris media
Press Services) أبوظبي: نظّم بنك أبوظبي التجاري بمقره الرئيسي في أبوظبي , فعالية للاحتفاء بذكرى يوم الشهيد تخليداً ووفاءً لتضحيات أبناء الإمارات من حماة الوطن الذين بذلوا الغالي والنفيس في رفعة دولة الإمارات والذوّد عنها بإقدام وشجاعة.
ووقف المشاركون أمام العلم دقيقة صمت ودعاء إجلالاً وإكباراً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات وعدد من أعضاء الإدارة العليا ومجموعة من موظفي البنك حيث قاموا برفع العلم. وعبّر المشاركون عن فخرهم واعتزازهم بأبناء الإمارات، الذين وهبوا أرواحهم وهم يؤدون واجباتهم في ميادين العز والشرف لتظل راية الوطن خفاقة عالية.
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، بهذه المناسبة: "يمثل يوم الشهيد يوم الفخر والعزة والكرامة والشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي تأكيداً على حب الوطن والتضحية من أجله وتعبيراً عن الامتنان والتقدير للشهداء الأبرار من أبناء الإمارات، الذين ستظل أسماؤهم مضيئة في تاريخ الوطن " . وأضاف قائلا "نحن نستذكر في هذا اليوم تضحيات شهدائنا الذين كانوا درعاً للوطن ومصدر فخر لنا جميعاً، كما نستمد من شجاعتهم القوة والعزم على تحقيق طموحات دولة الإمارات ورفعتها ونجدد التزامنا بقيم الوحدة والتضحية."
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