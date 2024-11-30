"المسعود للسيارات-نيسان" الراعي الرسمي للسيارات في بطولة العالم للسبارتان 2024 في أبوظبي

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت المسعود للسيارات، الموزع المعتمد والحصري لسيارات نيسان في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن مشاركتها في "بطولة العالم للسبارتن" 2024 بصفة الراعي الرسمي للسيارات وذلك في إطار حرصها المستمر على المساهمة الفعالة في المبادرات والأنشطة المجتمعية. وتقام البطولة في صحراء الوثبة في أبوظبي خلال الفترة الممتدة من 28 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2024.
وتُعد البطولة، التي تُقام للمرة الرابعة في العاصمة، فرصة فريدة للرياضيين والجمهور على حد سواء لاختبار قدراتهم على الكثبان الرملية الإماراتية في تحد يظهر إمكاناتهم البدنية في هذه الرياضة الاستثنائية. وستكون "المسعود للسيارات" حاضرة بقوة خلال البطولة، إذ تستعرض سيارة نيسان باترول SE الجديدة كلياً والمجهزة بمحرك 3.8 لتر ذو سحب طبيعي، بالإضافة إلى توفير الدعم للمنظمين عبر تزويدهم بأسطول من المركبات لتلبية الاحتياجات اللوجستية، ما يضمن تجربة سلسة للمشاركين والحضور.
وتواصل المسعود للسيارات - نيسان دعمها للفعاليات الرياضية في العاصمة، تأكيداً على التزامها العميق بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز الروابط الاجتماعية الراسخة. وتعد بطولة العالم للسبارتان منصة مثالية لإظهار هذا الالتزام، حيث تجمع الآلاف من الرياضيين والمشجعين للاحتفال معاً بقدرات الرياضيين على مواجهة التحديات وتحمل المشاق، وتعزيز روح التعاون.
وتعليقاً على المشاركة، قال بشير جميل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "يعكس دعمنا للفعاليات الرياضية الرائدة مثل بطولة العالم للسبارتان التزام المسعود للسيارات بتمكين الشباب وتحفيز المجتمعات على تبني نمط حياةٍ صحي وأكثر نشاطاً. وتعد الرياضة بمثابة لغة عالمية تتجاوز وتُنشئ روابط بين شعوب وثقافات مختلفة. ومع توافد المشاركين من مختلف أنحاء العالم إلى بطولة العالم للسبارتان، تبرز الرياضة كدافع رئيسي وعنصر محفز للتعاون والتفاهم المتبادل."
ويأتي دعم هذه الفعالية الرياضية تماشياً مع التزام "نيسان أبوظبي" بتمكين الشباب وتحفيز المجتمعات على تبني نمط حياةٍ صحي ورياضي. وجاءت هذه الخطوة في إطار الشراكة التي عقدتها "المسعود للسيارات – نيسان" مع "مجلس أبوظبي الرياضي" والتي تنصُّ على المشاركة في رعاية مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها الإمارة. كما يتوافق هذا التعاون مع التزام العلامة بتسليط الضوء على أبوظبي والمساهمة في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية رائدة عالمياً.
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