وصول موكب حارس الأراضي المقدسة إلى بيت لحم إيذانا ببدء الشعائر الدينية لأعياد الميلاد

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN-وصل، ظهر اليوم البست، إلى مدينة بيت لحم، قادما من مدينة القدس، موكب حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو باتون، إيذانا ببدء إحياء الشعائر الدينيةلأعياد الميلاد المجيدة، وعيد القديسة كاترينا الرعوية شفيعة رعية اللاتين، الذي يوافق يوم غد.

واستقبل الموكب الذي انطلق من كنيسة "دير المخلص للآباء الفرنسيسكان في القدس"، وصولا الى دير مار الياس، من قبل نائب حارس الأراضي المقدسة، ومسؤول البروتوكول، وممثل الفرنسيسكان في فلسطين الأب إبراهيم فلتس، ورئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس، وكاهن رعية اللاتين في بيت جالا حنا سالم.

ثم انطلق الموكب بعدها برفقة عدد من الشخصيات وأبناء الرعية إلى منطقة البرادايس، مرورا بدوار العمل الكاثوليكي، وشارعي راس افطيس والنجمة، ووصولا الى ساحة المهد، حيث استقبل استقبالا رسميا على بلاط ساحة المهد، تقدمه محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ونائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ومدير عام الشرطة في محافظة بيت لحم العميد حقوقي مراد قنداح، وقائد منطقة بيت لحم العميد ابراهيم ابو كشك، ووجهاء وأبناء رعية اللاتين، وعدد كبير من طلبة مدرستي تراسنطه وراهبات مار يوسف، الذين حملوا شعارات منها "غزة أبية وللحلم بقية "، "اعطونا السلام اعطونا الطفولة".

وبعد مصافحة مستقبليه، سار الموكب مترجلا ودخل إلى كنيسة المهد، ثم ترأس في كنيسة القديسة كاترينا قداسا خاصا بمشاركة أبناء الرعية.

وقال المحافظ أبو عليا، "رسالتنا اليوم للعالم إن أرض السلام تتعرض للإبادة المستمرة وغير المسبوقة، وعلى جميع شعوب العالم الوقوف الى جانب شعبنا، وتحقيق اهدافه الوطنية، ونيل حقوقه العادلة التي اقرتها الشرائع الدولية".

من جانبه، استنكر رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، الصمت المريب لما يحدث في فلسطين من مجازر، وما تمر به محافظة بيت لحم كسائر محافظات الوطن من ظروف صعبة، بفعل عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية.



وتساءل "أين أنتم يا مسيحيي العالم مما يجري في فلسطين من مجازر؟ أين العدالة التي يتحدث عنها اصحاب الحقوق؟ اين حقوق الانسان والشرعية الدولية؟".

من جهته، دعا وزير السياحة والآثار هاني الحايك المجتمع الدولي لأن يقف امام مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأبسطها الحرية الدينية.

وطالب بضرورة اتخاذ موقف جدي وفوري لوقف حرب الابادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

بدوره، قال حارس الأراضي المقدسة، "إن مدينة بيت لحم اليوم حزينة، تغيب عنها أجواء البهجة والفرح، معربا عن أمله بحال أفضل في المستقبل، ليعيش الجميع بحرية وسلام".

وأضاف "نأمل من العالم العمل لتحقيق السلام العادل في الأراضي المقدسة، لتتحقق الطمأنينة والفرح والمحبة"، مؤكدا مقولة البابا فرنسيس "بالسلام ننتصر".

كما أعرب عن امنياته ان يكون عيد الميلاد هذا العام هو نهاية للحرب، وأن يعيش الجميع بحرية وكرامة.

وقال "رسالتنا للعالم ان يهتموا ويعملوا كي تنتهي الحرب، وتعود الحياة من جديد، وان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لأنه يستحق ان يعيش بحرية وسعادة وكرامة كباقي شعوب العالم".