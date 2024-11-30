الاحتلال يقتحم أبو فلاح شمال رام الله ويستولي على عدد من المركبات

الاحتلال يقتحم أبو فلاح شمال رام الله ويستولي على عدد من المركبات
التاريخ
11/30/2024 7:11:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية ابو فلاح شمال رام الله، واستولت على عدد من المركبات.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، واستولت على عدد من مركبات المواطنين، قبل أن تنسحب من المكان.
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