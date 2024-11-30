Saturday, 30 November 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم أبو فلاح شمال رام الله ويستولي على عدد من المركبات

11/30/2024 7:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قرية ابو فلاح شمال رام الله، واستولت على عدد من المركبات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، واستولت على عدد من مركبات المواطنين، قبل أن تنسحب من المكان.

MENAFN30112024000205011050ID1108941281

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث