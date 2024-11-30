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وزير جيش الاحتلال الأسبق: ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال قطاع غزة

11/30/2024 7:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN-
اعترف وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعلون بحرب الإبادة التي يقودها الجنود في شمال قطاع غزة، وهو
الاعتراف الثاني لإسرائيليين خلال هذا الشهر.

ونقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، قال يعلون: ننفذ تطهيرا عرقيا في شمال قطاع غزة، فلم تعد هناك بيت لاهيا، أو بيت حانون.

وهذا ما أكدته صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها بتاريخ 11/10 "إن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة، يتم خلالها تهجير الفلسطينيين القلائل الذين بقوا في المنطقة بالقوة، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وشق طرق واسعة في المنطقة، كما تشمل العملية استكمال فصل التجمعات السكانية في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة".

واستندت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير لمراسلها العسكري يانيف كوبوفيتش، الذي قام بجولة مع القوات الإسرائيلية هناك الأسبوع الماضي خلص فيها إلى أن "المنطقة تبدو وكأنها تعرضت لكارثة طبيعية".

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