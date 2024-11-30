جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية

جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية
التاريخ
11/30/2024 7:08:39 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
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