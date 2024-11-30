وزيرة الصحة تلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة
الصحة، فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الصحة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى أهمية تعزيز التنسيق الصحي المشترك، بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين.
من جهته، أعرب السفير عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التكامل والشراكة لتحقيق تطلعات البلدين في مجال الرعاية الصحية، مشيداً بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متميزة في القطاع الصحي.
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