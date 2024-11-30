Saturday, 30 November 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزيرة الصحة تلتقي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين

11/30/2024 7:08:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة، فهد محمد سالم بن كردوس العامري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الصحة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى أهمية تعزيز التنسيق الصحي المشترك، بما يحقق الأهداف المشتركة ويسهم في تعزيز الصحة العامة في كلا البلدين.
من جهته، أعرب السفير عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التكامل والشراكة لتحقيق تطلعات البلدين في مجال الرعاية الصحية، مشيداً بما حققته مملكة البحرين من إنجازات متميزة في القطاع الصحي.

MENAFN30112024000055011008ID1108941272

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث