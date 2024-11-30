سفارة فلسطين في قطر تشارك في افتتاح القرية الثقافية في جامعة لوسيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN - شارك سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب في افتتاح القرية الثقافية لجامعة لوسيل بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة مجموعة من السفراء المعتمدين.
وقال السفير أبو الرب، إن هذا الحدث يعكس أهمية التعرف على الثقافات الأخرى الى جانب التواصل الثقافي الذي يعزز من الحوار الإنساني لمصلحة الشعوب.
وأكد، التزام دولة فلسطين بتعزيز التعاون الثقافي مع دولة قطر بمختلف المجالات، إذ يحظى الجانب الثقافي بأولوية عالية لما له من مكانة كبرى تعزز عمق العلاقة بين الطرفين.
وأضاف أبو الرب، أن فلسطين شاركت بهذه الفعالية من خلال خيمة ضمت المقتنيات التراثية التي تعكس أصالة الشعب الفلسطيني وتجذره في أرضه.
وكانت قد نظمت جامعة لوسيل فعالية القرية الثقافية لطلاب الجامعة، التي تحتفي بثقافات 30 دولة من مختلف دول وقارات العالم.
وضمت القرية الثقافية العديد من الأجنحة التي تعكس تراث العديد من الشعوب وتسلط الضوء على الموروث الثقافي للدول المشاركة، حيث ضمت الأجنحة العديد من العروض الفنية والحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والحلويات والمأكولات والملابس الشعبية لمختلف البلدان.
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