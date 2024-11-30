سفارة فلسطين في قطر تشارك في افتتاح القرية الثقافية في جامعة لوسيل

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN - شارك سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب في افتتاح القرية الثقافية لجامعة لوسيل بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة مجموعة من السفراء المعتمدين.

وقال السفير أبو الرب، إن هذا الحدث يعكس أهمية التعرف على الثقافات الأخرى الى جانب التواصل الثقافي الذي يعزز من الحوار الإنساني لمصلحة الشعوب.



وأكد، التزام دولة فلسطين بتعزيز التعاون الثقافي مع دولة قطر بمختلف المجالات، إذ يحظى الجانب الثقافي بأولوية عالية لما له من مكانة كبرى تعزز عمق العلاقة بين الطرفين.

وأضاف أبو الرب، أن فلسطين شاركت بهذه الفعالية من خلال خيمة ضمت المقتنيات التراثية التي تعكس أصالة الشعب الفلسطيني وتجذره في أرضه.

وكانت قد نظمت جامعة لوسيل فعالية القرية الثقافية لطلاب الجامعة، التي تحتفي بثقافات 30 دولة من مختلف دول وقارات العالم.

وضمت القرية الثقافية العديد من الأجنحة التي تعكس تراث العديد من الشعوب وتسلط الضوء على الموروث الثقافي للدول المشاركة، حيث ضمت الأجنحة العديد من العروض الفنية والحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والحلويات والمأكولات والملابس الشعبية لمختلف البلدان.