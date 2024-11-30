تعزيزاً للشفافية وزيادة مشاركة الموردين: مجلس المناقصات والمزايدات يطلق الحزمة الثانية من الإشعارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق الحزمة الثانية من الإشعارات الموجهة للموردين والمقاولين، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء نظام المناقصات الإلكتروني. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الإشعارات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتفعيل المنافسة العادلة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
ويستند هذا الإطلاق إلى قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، الذي يسعى إلى تحقيق الحوكمة الفعالة وتعزيز الشفافية. كما يعكس حرص المجلس على تسهيل التواصل بين الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، وتطوير العمليات بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن الحزمة الثانية من الإشعارات تشمل تنبيهات موجهة للموردين والمقاولين تتعلق بطرح المناقصات والمزايدات، وفقاً لتصنيفات القطاعات، بما في ذلك السلع، الإنشاءات، والخدمات. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتطوير وتبسيط عمليات المناقصات الحكومية، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد العلوي أن هذه المبادرة تدعم المنافسة العادلة في جميع مراحل المناقصات الحكومية، وتسهم في تحقيق الحوكمة الفعالة، مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كأنموذج عالمي رائد في إدارة المناقصات والمزايدات الحكومية.
يُذكر أن الحزمة الأولى من الإشعارات الإلكترونية للموردين والمقاولين، التي أُطلقت خلال الشهر الماضي، تضمنت ثمانية إشعارات جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للإشعارات إلى 40 إشعاراً، شاملة الإشعارات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات () يُعد المنصة المركزية لإعلان جميع المناقصات والمزايدات. ويتيح الموقع إمكانية البحث الإلكتروني عن المناقصات حسب تصنيفاتها المختلفة، بالإضافة إلى قوائم الموردين والمقاولين المؤهلين. كما يوفر وصفاً موجزاً للمناقصات ونطاق العمل المطلوب، مما يتيح للأطراف ذات الصلة الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.
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