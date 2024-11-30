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تعزيزاً للشفافية وزيادة مشاركة الموردين: مجلس المناقصات والمزايدات يطلق الحزمة الثانية من الإشعارات

11/30/2024 6:02:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن إطلاق الحزمة الثانية من الإشعارات الموجهة للموردين والمقاولين، في خطوة تهدف إلى تحسين أداء نظام المناقصات الإلكتروني. يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الإشعارات الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتفعيل المنافسة العادلة في المناقصات والمزايدات الحكومية.
ويستند هذا الإطلاق إلى قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، الذي يسعى إلى تحقيق الحوكمة الفعالة وتعزيز الشفافية. كما يعكس حرص المجلس على تسهيل التواصل بين الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، وتطوير العمليات بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين الأداء.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، أن الحزمة الثانية من الإشعارات تشمل تنبيهات موجهة للموردين والمقاولين تتعلق بطرح المناقصات والمزايدات، وفقاً لتصنيفات القطاعات، بما في ذلك السلع، الإنشاءات، والخدمات. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المجلس لتطوير وتبسيط عمليات المناقصات الحكومية، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد العلوي أن هذه المبادرة تدعم المنافسة العادلة في جميع مراحل المناقصات الحكومية، وتسهم في تحقيق الحوكمة الفعالة، مما يرسخ مكانة مملكة البحرين كأنموذج عالمي رائد في إدارة المناقصات والمزايدات الحكومية.
يُذكر أن الحزمة الأولى من الإشعارات الإلكترونية للموردين والمقاولين، التي أُطلقت خلال الشهر الماضي، تضمنت ثمانية إشعارات جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للإشعارات إلى 40 إشعاراً، شاملة الإشعارات السابقة.
وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات () يُعد المنصة المركزية لإعلان جميع المناقصات والمزايدات. ويتيح الموقع إمكانية البحث الإلكتروني عن المناقصات حسب تصنيفاتها المختلفة، بالإضافة إلى قوائم الموردين والمقاولين المؤهلين. كما يوفر وصفاً موجزاً للمناقصات ونطاق العمل المطلوب، مما يتيح للأطراف ذات الصلة الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.

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