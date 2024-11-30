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مركز دراسات يُشارك في النسخة السادسة عشرة من مُنتدى ميدايز في المغرب

11/30/2024 6:02:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في النسخة السادسة عشرة من مُنتدى ميدايز، الذي أُقيم في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2024 في مدينة طنجة بالمملكة المغربية. نظّم الحدث معهد أماديوس تحت عنوان "التفكير بحُسنِ التدبير"، وهدف إلى تسليط الضوء على التحديات العالمية واستكشاف حلول قابلة للتنفيذ، بمشاركة نخبة من أصحاب المصلحة والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
مثل المركز في جلستين من جلسات المنتدى المدير التنفيذي الدكتور حمد إبراهيم العبدالله. في الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "المسؤولية الأخلاقية والقانونية في استخدامات الذكاء الاصطناعي"، شدّد الدكتور العبدالله على أهمية وضع معايير وأطر قانونية وأخلاقية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا. كما أشار إلى ضرورة التوازن بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية، لضمان استخدامات مستدامة ومسؤولة لهذه التقنية.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في التعليم والابتكار: نحو مستقبلٍ مستدامٍ للبشرية"، فقد ركزت على أهمية الاستثمار في التعليم والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور العبدالله أن هذا النوع من الاستثمار يُعدّ محركًا أساسيًا لبناء مستقبل مستدام، من خلال تنمية رأس المال البشري وفتح آفاق جديدة للأجيال القادمة، بما يُسهم في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التقدم في مختلف المجالات.
وعلى هامش المنتدى، أجرى مركز "دراسات" مناقشات مثمرة مع عدد من أصحاب المصلحة ومراكز الفكر العالمية، بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الأولوية. كما عمل المركز على استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز الجهود التعاونية في المجالات البحثية، بما يدعم الرؤى المستقبلية ويُرسخ مكانة البحرين في المشهد البحثي العالمي.

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