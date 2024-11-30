مركز دراسات يُشارك في النسخة السادسة عشرة من مُنتدى ميدايز في المغرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" في النسخة السادسة عشرة من مُنتدى ميدايز، الذي أُقيم في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2024 في مدينة طنجة بالمملكة المغربية. نظّم الحدث معهد أماديوس تحت عنوان "التفكير بحُسنِ التدبير"، وهدف إلى تسليط الضوء على التحديات العالمية واستكشاف حلول قابلة للتنفيذ، بمشاركة نخبة من أصحاب المصلحة والخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.
مثل المركز في جلستين من جلسات المنتدى المدير التنفيذي الدكتور حمد إبراهيم العبدالله. في الجلسة الأولى، التي جاءت بعنوان "المسؤولية الأخلاقية والقانونية في استخدامات الذكاء الاصطناعي"، شدّد الدكتور العبدالله على أهمية وضع معايير وأطر قانونية وأخلاقية واضحة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عالميًا. كما أشار إلى ضرورة التوازن بين الابتكار التكنولوجي والمسؤولية الأخلاقية، لضمان استخدامات مستدامة ومسؤولة لهذه التقنية.
أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "الأهمية الاستراتيجية للاستثمار في التعليم والابتكار: نحو مستقبلٍ مستدامٍ للبشرية"، فقد ركزت على أهمية الاستثمار في التعليم والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور العبدالله أن هذا النوع من الاستثمار يُعدّ محركًا أساسيًا لبناء مستقبل مستدام، من خلال تنمية رأس المال البشري وفتح آفاق جديدة للأجيال القادمة، بما يُسهم في معالجة التحديات العالمية وتعزيز التقدم في مختلف المجالات.
وعلى هامش المنتدى، أجرى مركز "دراسات" مناقشات مثمرة مع عدد من أصحاب المصلحة ومراكز الفكر العالمية، بهدف تعزيز الحوار الاستراتيجي حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الأولوية. كما عمل المركز على استكشاف حلول مبتكرة لتعزيز الجهود التعاونية في المجالات البحثية، بما يدعم الرؤى المستقبلية ويُرسخ مكانة البحرين في المشهد البحثي العالمي.
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