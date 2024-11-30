الشديفات: تمكين الشباب الاقتصادي أولوية وطنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال وزير
الشباب المهندس يزن الشديفات أن وزارة الشباب أفردت في الاستراتيجية الوطنية للشباب محوران رئيسان حول الشباب والتمكين الاقتصادي والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، ينبثق من خلالهما برامج ومشاريع تعنى في إعداد وتمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.
وأضاف الشديفات، خلال تخريجه الفوج الأول من برنامج المسار الوطني-التقني "تكنو شباب"، الذي نفذه مركز إعداد القيادات الشبابية، أن برامج المسار التقني للشباب، تأتي ترجمة للتوجيهات والرؤى الملكية السامية نحو الشباب، والتي تؤكد باستمرار على أهمية تمكين الشباب في الحياة الاقتصادية، وتمكينهم من مهارات وظائف المستقبل.
من جهته بين مدير مركز إعداد القيادات الشبابية د. ماجد عسيلة أن برنامج تكنو شباب، يعد برنامجا نوعيا، يستهدف دعم الشباب الرياديين والمتميزين من خريجي كليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية والذين قطعوا شوطاً مهماً
لدخول سوق العمل متسلحين بأفضل المهارات والخبرات التدريبية.
وفي كلمة الخريجين ثمن المشارك مهند مسك، ما اكتسبه وزملائه من معارف ومهارات متقدمة في مجالات هندسة الشبكات وإدارتها، وما أسهم به البرنامج في تعزيز معرفة الخريجين التقنية والعملية ومهدت لهم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. ويهدف البرنامج
الذي شارك خلاله 25 شاب وشابة من طلاب وخريجي الجامعات الأردنية والذي أقيم على مدار ٦ أشهر، إلى صناعة شباب أردني مؤهل تقنيًا في مجال هندسة الشبكات وإدارتها، من خلال ببرامج تدريبية دولية تُعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعربي.
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