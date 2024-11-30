الشديفات: تمكين الشباب الاقتصادي أولوية وطنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الشباب المهندس يزن الشديفات أن وزارة الشباب أفردت في الاستراتيجية الوطنية للشباب محوران رئيسان حول الشباب والتمكين الاقتصادي والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، ينبثق من خلالهما برامج ومشاريع تعنى في إعداد وتمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وأضاف الشديفات، خلال تخريجه الفوج الأول من برنامج المسار الوطني-التقني "تكنو شباب"، الذي نفذه مركز إعداد القيادات الشبابية، أن برامج المسار التقني للشباب، تأتي ترجمة للتوجيهات والرؤى الملكية السامية نحو الشباب، والتي تؤكد باستمرار على أهمية تمكين الشباب في الحياة الاقتصادية، وتمكينهم من مهارات وظائف المستقبل.

من جهته بين مدير مركز إعداد القيادات الشبابية د. ماجد عسيلة أن برنامج تكنو شباب، يعد برنامجا نوعيا، يستهدف دعم الشباب الرياديين والمتميزين من خريجي كليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الجامعات الأردنية والذين قطعوا شوطاً مهماً

لدخول سوق العمل متسلحين بأفضل المهارات والخبرات التدريبية.

وفي كلمة الخريجين ثمن المشارك مهند مسك، ما اكتسبه وزملائه من معارف ومهارات متقدمة في مجالات هندسة الشبكات وإدارتها، وما أسهم به البرنامج في تعزيز معرفة الخريجين التقنية والعملية ومهدت لهم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً. ويهدف البرنامج

الذي شارك خلاله 25 شاب وشابة من طلاب وخريجي الجامعات الأردنية والذي أقيم على مدار ٦ أشهر، إلى صناعة شباب أردني مؤهل تقنيًا في مجال هندسة الشبكات وإدارتها، من خلال ببرامج تدريبية دولية تُعزز من فرصهم في سوق العمل المحلي والعربي.