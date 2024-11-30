5 أطعمة يجب تناولها لعلاج نزلات البرد

MENAFN - Khaberni) خبرني - يتضمن الاستعداد لموسم نزلات البرد والإنفلونزا مجموعة من الإجراءات الوقائية والعلاجية. وتلعب الأطعمة والمشروبات هذين الدورين معًا، كما يُنصح بتجنب بعض الأطعمة التي تعيق سرعة الشفاء.

بحسب "هيلث لاين"، إليك أهم الأطعمة والمشروبات التي عليك تناولها عند الشعور بأعراض البرد:

حساء الدجاج كان حساء الدجاج من الأطعمة المفضلة للمرض منذ أجيال، فهو مصدر سهل الأكل للفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية والبروتين، وهي مغذيات يحتاجها الجسم بكميات أكبر أثناء التعافي من المرض.

كما تقلل شوربة الدجاج من الجفاف الذي ينتج عن الإسهال أو القيء أو التعرق أو الحمى.

ويحتوي حساء الدجاج على حمض السيستين الأميني، الذي يكسر المخاط وله تأثيرات مضادة للفيروسات ومضادة للالتهابات.

مشروبات دافئة البابونج وغيره من أنواع الشاي الخالية من الكافيين من العلاجات المفضلة لأعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

وقد يبدو كوب من شاي الزنجبيل الطازج الساخن هو الشيء الذي تحتاجه تمامًا عندما تعاني من نزلات البرد. فهو يساعد في إزالة الاحتقان وتهدئة الحلق. وتظهر بعض الدراسات فوائد وقائية للزنجبيل ضد فيروسات الإنفلونزا.

تمامًا مثل حساء الدجاج، يعمل الشاي الساخن كمزيل طبيعي للاحتقان. يجب أن يكون الشاي ساخنًا للمساعدة في تخفيف الاحتقان، ولكن لا ينبغي أن يكون ساخنًا جدًا بحيث يزيد من تهيج الحلق. كما تساعد هذه المشروبات على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف.

الحمضيات من الأطعمة الوقائية ضد البرد والإنفلونزا الفواكه الحمضية، والتي تتضمن البرتقال واليوسفي والليمون الحامض والجريب فروت.

وتشير التجارب إلى أن تناول الكثير منها مع بداية الشعور بأعراض البرد يساعد على الشفاء السريع.

مقاتلو الجراثيم وفقًا لـ "ميد ويب"، تتضمن هذه الفئة من الأطعمة: الملفوف (الكرنب)، البروكلي، التوت البري، الشاي الأخضر، البصل الأحمر، التوت الأزرق.

والقاسم المشترك بين هذه الأطعمة أنها تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى كيرسيتين قد يساعدك في مكافحة نزلات البرد الشائعة.

الأطعمة الحارة تساعد هذه الأطعمة على التخلص من نزلات البرد، ويقوم الفلفل الحار بتنظيف ممرات الأنف. بينما يحتوي الثوم على مادة تسمى الكابسيسين، والتي أظهرت الدراسات أنها قد تساعد في علاج احتقان الرأس.

أطعمة يجب تجنبها يجب تجنب الأطعمة الدهنية، مثل: البيتزا، والبطاطس المقلية، والتي قد يكون هضمها أصعب أثناء العدوى.

كما ينبغي تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف، مثل مشروبات الكافيين .