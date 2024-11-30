الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على“مواقع” لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي السبت تنفيذ ضربة على“مواقع لبنى تحتية عسكرية” قريبة من الحدود بين سوريا ولبنان“يستخدمها حزب الله لتهريب أسلحة”، وذلك في اليوم الرابع من سريان وقف إطلاق النار بين الحزب والدولة العبرية.

وزعم الجيش في بيان“تمّ تنفيذ الضربة بعد كشف عمليات تهريب أسلحة لحزب الله من سوريا إلى لبنان (...) الأمر الذي يشكّل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض طائرة مسيّرة قادمة من جهة الشرق“في منطقة البحر الأبيض المتوسط”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.

وجاء في بيان للجيش“اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل مسيرة تم إطلاقها من جهة الشرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.