حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 30 - 11 (كونا) --
الثلاثون من نوفمبر
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1965 -أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
1974 - تأسيس الشركة الكويتية المتحدة للدواجن بهدف إنشاءالمشاريع المتعلقة بتربية وبيع وتوزيع واستيراد جميع أنواع الدواجن والطيور والبيض والأعلاف وكل ما يتعلق بها داخل الكويت وخارجها.
1978 - نائب مجلس الأمة الأسبق حسن جوهر حيات ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 68 عاما حيث كان عضوا في مجلس الأمة لفصول تشريعية عدة.
2004 - رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن استشهاد اثنين من الطلبة الضباط ومدربهما وإصابة عدد آخر بجروح إثر انفجار قذيفة (آر بي جي) خلال تنفيذهم تدريبات رماية حية في ميدان الأديرع.
2004 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الدفاع الكوري الجنوبي يون وانغ يوقعان في سيؤول مذكرة تفاهم حول التعاون والتبادل العسكري بين البلدين تعد الأولى من نوعها التي توقع بين دولة عربية وكوريا الجنوبية وتحتوي على 11 بندا تغطي قضايا عدة ترتبط بالتعاون العسكري بين البلدين وشراءالأسلحة وتبادل الخبرات.
2005 - رائدة العمل النسائي لطيفة الرجيب تنتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 64 عاما وهي إحدى رائدات العمل الاجتماعي والثقافي في البلاد وشغلت منصب وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2006 - الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقلد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في باريس وسام جوقة الشرف الأكبر تقديرا لدوره البارز في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين فيما قام الشيخ صباح بتقليد الرئيس الفرنسي قلادة مبارك الكبير.
2011 - صدور أمر أميري بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
2019 - المخترعان الكويتيان المهندسة سارة أبو أرجيب والدكتور المهندس مشاري المطيري ينالان الجائزة الذهبية لاختراعاتهما في المجالين الصحي والبيئي من معرض سيؤول الدولي للاختراعات.
2022 - مجلس الأمة يوافق على مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.
2022 - وفاة رئيس مجلس الأمة السابق محمد يوسف العدساني عن عمر ناهز 97 عاما بعد مسيرة زاخرة بالعطاء في العمل النيابي والوزاري والدبلوماسي. (النهاية)
م ب ر / ن س ن
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