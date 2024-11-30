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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

11/30/2024 4:41:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 11 (كونا) --

الثلاثون من نوفمبر
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1965 -أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر أمرا أميريا بتعيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
1974 - تأسيس الشركة الكويتية المتحدة للدواجن بهدف إنشاءالمشاريع المتعلقة بتربية وبيع وتوزيع واستيراد جميع أنواع الدواجن والطيور والبيض والأعلاف وكل ما يتعلق بها داخل الكويت وخارجها.
1978 - نائب مجلس الأمة الأسبق حسن جوهر حيات ينتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 68 عاما حيث كان عضوا في مجلس الأمة لفصول تشريعية عدة.
2004 - رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن استشهاد اثنين من الطلبة الضباط ومدربهما وإصابة عدد آخر بجروح إثر انفجار قذيفة (آر بي جي) خلال تنفيذهم تدريبات رماية حية في ميدان الأديرع.
2004 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الدفاع الكوري الجنوبي يون وانغ يوقعان في سيؤول مذكرة تفاهم حول التعاون والتبادل العسكري بين البلدين تعد الأولى من نوعها التي توقع بين دولة عربية وكوريا الجنوبية وتحتوي على 11 بندا تغطي قضايا عدة ترتبط بالتعاون العسكري بين البلدين وشراءالأسلحة وتبادل الخبرات.
2005 - رائدة العمل النسائي لطيفة الرجيب تنتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 64 عاما وهي إحدى رائدات العمل الاجتماعي والثقافي في البلاد وشغلت منصب وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2006 - الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقلد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في باريس وسام جوقة الشرف الأكبر تقديرا لدوره البارز في توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين فيما قام الشيخ صباح بتقليد الرئيس الفرنسي قلادة مبارك الكبير.
2011 - صدور أمر أميري بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
2019 - المخترعان الكويتيان المهندسة سارة أبو أرجيب والدكتور المهندس مشاري المطيري ينالان الجائزة الذهبية لاختراعاتهما في المجالين الصحي والبيئي من معرض سيؤول الدولي للاختراعات.
2022 - مجلس الأمة يوافق على مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.

2022 - وفاة رئيس مجلس الأمة السابق محمد يوسف العدساني عن عمر ناهز 97 عاما بعد مسيرة زاخرة بالعطاء في العمل النيابي والوزاري والدبلوماسي. (النهاية)

م ب ر / ن س ن



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