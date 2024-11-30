مسؤول أمريكي يصل إلى لبنان للإشراف على اتفاق ايقاف إطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول المسؤول بالعمليات الخاصة فيها جاسبر جيفرز إلى بيروت للمشاركة في الإشراف على مراقبة اتفاق ايقاف إطلاق النار في لبنان.
وقالت القيادة في بيان مساء أمس الجمعة إن جيفرز الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي سيشغل منصب الرئيس المشارك إلى جانب آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لآلية تنفيذ ومراقبة ايقاف اطلاق النار الذي بدأ الأربعاء الماضي.
وأضافت أن هوكستين سيشغل منصب الرئيس المدني المشارك "حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم".
وبعد ما يزيد على عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الذي تكثف بشدة خلال الشهرين الماضيين تم التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بينما لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. (النهاية)
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