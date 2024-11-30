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مسؤول أمريكي يصل إلى لبنان للإشراف على اتفاق ايقاف إطلاق النار

11/30/2024 4:41:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) وصول المسؤول بالعمليات الخاصة فيها جاسبر جيفرز إلى بيروت للمشاركة في الإشراف على مراقبة اتفاق ايقاف إطلاق النار في لبنان.
وقالت القيادة في بيان مساء أمس الجمعة إن جيفرز الذي وصل إلى بيروت الأربعاء الماضي سيشغل منصب الرئيس المشارك إلى جانب آموس هوكستين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لآلية تنفيذ ومراقبة ايقاف اطلاق النار الذي بدأ الأربعاء الماضي.
وأضافت أن هوكستين سيشغل منصب الرئيس المدني المشارك "حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم".
وبعد ما يزيد على عام من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان الذي تكثف بشدة خلال الشهرين الماضيين تم التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار بينما لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع



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