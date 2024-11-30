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الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

11/30/2024 3:08:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كاراكاس/PNN- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية.

وأكد مادورو، في كلمته خلال "المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين"، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية".

وشدد على أنهم يدعمون بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية.

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