الرئيس الفنزويلي: فلسطين أكثر قضية محقة للإنسانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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كاراكاس/PNN- قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية.
وأكد مادورو، في كلمته خلال "المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين"، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السُبل.
وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية".
وشدد على أنهم يدعمون بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية.
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