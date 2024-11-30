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وفد من حماس يصل إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات بشأن غزة

11/30/2024 3:08:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN- يتوجه وفد من حركة حماس، اليوم السبت، إلى القاهرة، من أجل إجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وإلى صفقة لتبادل الأسرى، وفق ما كشف قيادي في الحركة، مساء الجمعة.

وقال قيادي في حماس، مشترطاً عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس"، إنّ "وفداً من الحركة سىيتوجه إلى القاهرة السبت، من أجل عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزّة".

وكان قيادي فلسطيني كشف، الخميس، أنّ القاهرة ستشهد اجتماعات قريبة مع حركة حماس، تهدف إلى البحث في الحراك المصري المتعلق باستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويأتي إعلان هذه الزيارة بعد أقل من 48 ساعة على دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.

وقبل أيام، أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة تبذل جهوداً دبلوماسية جديدة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، والاتفاق على إطلاق سراح الأسرى.


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