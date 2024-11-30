أوبو تعزز ثقة المستخدمين من خلال أعلى مستويات المتانة في سلسلة Reno12

(MENAFN
Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة،27 نوفمبر 2024: بعد الإطلاق الناجح لسلسلة Reno12 في الشرق الأوسط، تفخر أوبو (OPPO)، بردود الفعل الإيجابية والانتشار الواسع لأحدث أجهزتها، حيث حظيت ميزات المتانة باهتمامٍ كبير بين المستخدمين، باعتبارها الدافع الرئيسي لاختيار مجموعة هواتف
الذكاء الاصطناعي الفائقة .
اكتسبت الهواتف الذكية أهمية خاصة، وسرعان ما أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية والرفيق الأول في كافة أنشطتنا. وفي ظل هذا الواقع، نشهد اتجاهات جديدة على مستوى توقعات المستخدمين من هواتفهم الذكية، حيث لا تقتصر هذه التوقعات على الأداء القوي، بل يتطلع المستخدمون إلى مستويات جديدة من المتانة والقدرة على تحمل اختبارات الزمن وصعوبات الاستخدام اليومي طوال فترة حياة هذه الأجهزة. ونجحت سلسلة OPPO Reno12 في تجاوز هذه التوقعات من خلال ميزات حماية شاملةOPPO All-Round Armour ، والإطار المعدني عالي الصلابة والمطابق لمعايير صناعة الطيران، إلى جانب التصميم المعزز المبطن، لضمان ثقة المستخدمين حول العالم، وتلبية احتياجاتهم المعقدة لسنوات عديدة.
حماية شاملة OPPO All-Round Armour
يعزز هذا الحل المبتكر جميع مجالا Reno12 من خلال ثلاثة اكتشافات رئيسية: زجاج قوي لمقاومة أفضل، إطار متين لزيادة الثبات، إلى جانب تصميم مبطن مطور لمواجهة الصدمات. تجسد الحماية الشاملة All-Round Armor التزام OPPO، بإعادة تحديد وصياغة متانة الهواتف الذكية من دون المساومة على الشكل والمستويات الجمالية.
زجاج يتمتع بقوة وجودة فائقة
تدرك OPPO ، أن الجاذبية الجمالية ينبغي ألا تتحقق على حساب الموثوقية. ولضمان ذلك، دخلنا في شراكة مع Corning لاستخدام زجاج Corning® Gorilla® Glass 7i القوي بشكل استثنائي، وهو أحد أقوى الخيارات المتاحة ضمن هذه الفئة. إذ أظهرت الاختبارات الصارمة مرونة هذا الزجاج، حيث بقيت شاشة الهاتف خالية من العيوب حتى بعد الخدوش المتكررة بالصوف الفولاذي تحت ضغط 1000 جرام، وهو ما يتجاوز توقعات الاستخدام اليومي بأضعاف كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، نجح Reno12من الصمود أمام أكثر من عشرة آلاف اختبار سقوط دون تحطيم، ليحقق معياراً جديداً على مستوى متانة الهواتف الذكية.
إطار معدني عالي الصلابة ومطابق لمعايير صناعة الطيران
حقق هاتف Reno12 توازنا استثنائياً جمع بين النحافة والقوة، مع إطار مصنوع من إطار معدني عالي الصلابة ومطابق لمعايير صناعة الطيران AM04. جرى العمل على تطوير هذا الإطار على امتداد عام بأكمله من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين أبعاد النحاس والمغنيسيوم والسيليكون. ويتميز AM04 بمقاومة الخضوع التي تتجاوز280MPa وقوة الشد التي تتجاوز360MPa، بما يلبي المعايير الصارمة لصناعة الطيران، مع توفير خصائص رائعة مضادة للتآكل والتوصيل الحراري. والجدير بالذكر أن مقاومة الانحناء الانضغاطية لـ Reno12 قد تحسنت بأكثر من 10٪ مقارنة بالجيل السابق، ما يضمن المرونة تحت الضغط.
تصميم مبطن جديد للعلامة التجارية يعتمد المحاكاة الحيوية
تقدم خاصية الحماية الشاملة OPPO All-Round Armor تصميماً مبتكراً مبطناً لتعزيز حماية الهاتف من الصدمات. في حين أن الحلول التقليدية غالباً ما تفقد فعاليتها بمرور الوقت، فإن Reno12 يستلهم تصميمه من الالكترونيات الحيوية ، ليحاكي البنية الداخلية للإسفنج بهدف تحسين المتانة. وتم وضع مواد توسيد مخصصة حول المكونات الأساسية بأسلوب استراتيجي، بما في ذلك تقنية مخصصة في تغليف الشاشة لامتصاص الصدمات من زوايا متعددة، ومواد توسيد مخصصة في وحدة الكاميرا أيضاً لمواجهة الصدمات بشكل مثالي. وأظهرت الاختبارات المكثفة على مختلف الأسطح أن Reno12 يتحمل السقوط من ارتفاعات تتراوح بين متر ومترين دون حدوث أي مشاكل وظيفية، ما يبرز مرونته الاستثنائية بمواجهة الحوادث اليومية.
معايير بارزة وملحوظة
يجمع Reno12 OPPO بين الحماية الشاملة والأداء الاستثنائي. كما يفخر بشهادة IP65 لمقاومة الغبار والماء، ما يضمن استمرار وظائفه حتى بعد تعرضه للمطر لمدة ساعة. يمكن للجهاز أن يتحمل ضغط إطار السيارة 8000N أي ما يعادل 3.2 طن من وزن السيارة. إلى جانب ذلك تعرض الهاتف لظروف اختبار قاسية، بما في ذلك 96 ساعة في الضباب ودورات الصدمات الحرارية من -15 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية عند نسبة رطوبة 95٪ ، ونجح في اجتيازها دون الاصابة بأي خلل وظيفي. بالإضافة إلى ذلك، فقد حصل على خمس شهادات لاختبارات أداء SGS، ما يؤكد قدرته على مقاومة الضغط والسقوط ومكافحة الشيخوخة ومقاومة الرذاذ والخدوش.
يعكس OPPO Reno12 التزام الشركة بصنع هاتف ذكي، يلبي التوقعات ويتجاوزها على مستوى المتانة والموثوقية. صُمم هذا الهاتف، بهدف إرساء معيار جديد للموثوقية وتقديم شريك موثوق به للعديد من السنوات المقبلة، وقد نجح Reno12 في تحقيق هذا الوعد كجهاز صُمم لتحمل اختبار الزمن بمهارة وثبات .
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