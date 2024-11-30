مركز راكز للفحص الطبي للإقامة يحتفل بالذكرى السنوية الأولى بعد عام حافل بالإنجازات والتأثير المجتمعي

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 29 نوفمبر 2024: احتفل مركز راكز للفحص الطبي للإقامة مؤخراً بمرور عام على تأسيسه، محققاً إنجازات بارزة عززت مكانته كوجهة رئيسية لخدمات الفحص الطبي المتعلقة بالتأشيرات، مع التزامه بتقديم تجربة متكاملة تجمع بين السرعة والكفاءة والجودة. خلال عامه الأول، خدم المركز أكثر من 40 ألف عميل، وسجل أرقاماً قياسية في الأداء، منها تقليص وقت الانتظار إلى أقل من 10 دقائق لمقدمي طلبات التأشيرات الجديدة وأقل من 5 دقائق لعملاء تجديد الإقامة، إضافة إلى تسجيل معدل رضا عملاء بلغ 82% وتقييم استثنائي قدره 4.9 نجوم على منصة جوجل.
تميز المركز منذ افتتاحه بتقديم خدمات متكاملة تحت سقف واحد، تشمل فحوصات اللياقة الطبية، وبصمات الهوية الإماراتية، والفحوصات الصحية للسفر، وتجديد بطاقات الصحة، وتقديم التطعيمات. وقد صُممت هذه الحلول لتسهيل إجراءات العملاء، ما جعل المركز نموذجاً في تقديم خدمات فعّالة وشاملة دون الحاجة إلى التنقل بين مواقع متعددة.
إلى جانب دوره في توفير الخدمات الطبية الأساسية، برز المركز كمنصة ريادية لنشر الوعي الصحي في الإمارة. وخلال العام الأول، نظم المركز سلسلة من المبادرات المجتمعية الشهرية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الطبية والشركاء الاستراتيجيين، وشملت هذه المبادرات فحوصات للكشف عن سرطان الثدي ولقاحات الإنفلونزا وفحوصات اللياقة البدنية إلى جانب جلسات رياضية مثل البيلاتس وفحوصات متخصصة للأطفال في صحة الأسنان والنظر. هذه المبادرات عكست التزام المركز بتعزيز الصحة الوقائية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية.
وأشاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، خلال احتفالية الذكرى السنوية، بالجهات الحكومية والشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذه النجاحات، قائلاً: "في عام واحد، نجح مركز راكز للفحص الطبي للإقامة في تقديم نموذج مبتكر للخدمات الطبية المتكاملة التي تجمع بين الكفاءة والجودة، مما يجسد رؤيتنا لتبسيط الإجراءات ودعم رفاهية المجتمع. هذا النجاح هو ثمرة شراكات مثمرة مع الجهات الحكومية وجهود فريق عمل ملتزم بتوفير تجربة استثنائية للعملاء. ومع تطلعنا للمستقبل، نواصل التركيز على الابتكار وتطوير الحلول التي تعزز جودة الحياة وترسخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مثالية للإقامة والأعمال."
وفي إطار خططه المستقبلية، يعتزم المركز توسيع خدماته من خلال إطلاق حلول مبتكرة تشمل تقديم نتائج الفحوصات الطبية العاجلة في غضون 30 دقيقة فقط، وتسريع إجراءات إصدار بطاقة الهوية الإماراتية لتُنجز خلال ساعة واحدة، ما يقلل من عدد زيارات العملاء ويعزز كفاءة العمليات.
مع مرور عام على تأسيسه، رسّخ مركز راكز للفحص الطبي للإقامة مكانته كوجهة رئيسية للرعاية الصحية المتعلقة بالتأشيرات في رأس الخيمة. ومن خلال استمراره في الابتكار وتقديم خدمات متميزة، يظل المركز شريكاً موثوقاً لسكان الإمارة ومجتمع الأعمال فيها، مع التزامه بتعزيز صحة ورفاهية المجتمع ودعم تجربة العملاء بشكل مستدام.
MENAFN30112024004948011424ID1108940927
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.