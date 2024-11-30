ماتريكس للعلاقات العامة تتألق في حفل توزيع جوائز مبرة لعام 2024

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- Matrix PR) جائزة "أفضل وكالة صغيرة" بالإضافة إلى ثلاث جوائز أخرى تؤكد مكانة "ماتريكس للعلاقات العامة" ضمن أبرز وكالات العلاقات العامة في الخليج
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2024: عززت وكالة "ماتريكس للعلاقات العامة"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مكانتها كواحدة من الوكالات الرائدة في قطاع التواصل في منطقة الخليج، من خلال حصدها للعديد من الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) لعام 2024.
حيث حصدت الوكالة واحدة من أهم الجوائز في الحفل – جائزة "أفضل وكالة صغيرة لهذا العام"، لتؤكد بذلك تميزها في مساعدة الشركات والعلامات التجارية في المنطقة على التواصل بفعالية مع جمهورها المستهدف.
كما حصد فريق الوكالة ثلاث جوائز أخرى تقديراً لحملاته المتميزة، مما يعكس قدرات الفريق الإبداعية وخبراته الاستراتيجية في مجالات التواصل المؤسسي وتعزيز العلامات التجارية وإدارة الأزمات.
تعتبر جوائز مبرة منصة مرموقة تسلط الضوء على الحملات المبتكرة وأفضل الوكالات والفرق والمتخصصين في التواصل في المنطقة. وتحتفي هذه الفعالية السنوية بالرؤية الاستراتيجية، والخدمة الاستثنائية للعملاء، وأفضل الحملات والمتخصصين في مجال العلاقات العامة. حيث استقطبت الجوائز في نسختها السادسة عشر، أكثر من 770 مشاركة تنافست على 53 فئة، تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من 130 من رواد وخبراء القطاع.
حصيلة الجوائز
احتفى حفل هذا العام بأفضل الإنجازات في مجال العلاقات العامة في المنطقة، حيث برزت ماتريكس للعلاقات العامة كمنافس رئيسي في هذا المجال. من بين الحملات البارزة التي نفذتها هي الحملة التي تضمنت استراتيجية لإدارة الأزمات، والتي لعبت دوراً حيوياً في حماية سمعة شركة تكنولوجيا رائدة خلال فترة صعبة للغاية. هذه الحملة ساهمت أيضاً في زيادة القيمة التقديرية للشركة إلى أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي. نتيجة لنجاحها، حصلت الحملة على الجائزة الذهبية في فئة "أفضل استراتيجية لإدارة الأزمات والمشكلات".
كما أظهرت الوكالة براعتها في السرد الإبداعي من خلال حملة "One Zurich Blue Sofa. Countless Dreams" لصالح شركة زيورخ الشرق الأوسط، التي حصلت على الجائزة الفضية عن فئة "أفضل حملة للخدمات المالية". في حين حصدت حملتها "Century Financial PR Revolution"، التي سلطت الضوء على الجانب الإنساني في مجال التمويل، الجائزة البرونزية عن فئة "أفضل حملة لتعزيز سمعة الشركات".
وعلى هامش الحفل الذي أُقيم مساء أمس في فندق أتلانتس النخلة بدبي، عبّرت السيدة هيلماري هتشيسون، الرئيسة التنفيذية لوكالة ماتريكس للعلاقات العامة، عن سعادتها بهذا التكريم قائلة: "تعكس هذه الجوائز البارزة الشغف والإبداع والالتزام الذي يقدمه فريقنا في كل مشروع. نحن فخورون بدعم الشركات والعلامات التجارية في المنطقة من خلال استراتيجيات اتصال مبتكرة وفعالة تحقق نتائج ملموسة. لطالما كان هدفنا هو صياغة استراتيجيات تواصل تلهم، وتوحد، وتدفع نحو التغيير."
بناء شراكات مثمرة
تعزز إنجازات "ماتريكس للعلاقات العامة" سمعتها كشريك موثوق به في مجال الاتصالات للشركات التي تسعى إلى النجاح في الأسواق الديناميكية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال مزج الإبداع بالاستراتيجيات القوية، تواصل الوكالة تمكين العلامات التجارية من بناء علاقات مستدامة مع جمهورها ودفع النجاح الملموس.
وأضافت هتشيسون: "في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاع الأعمال في المنطقة، تبرز أهمية التواصل الفعّال. حيث يؤكد نجاحنا المستحق في جوائز (مبرة) قدرة فريق ماتريكس للعلاقات العامة على التكيف مع احتياجات عملائنا المتغيرة، ومساعدتهم على الازدهار في خضم التحديات والفرص الناشئة."
سلطت حملات "ماتريكس للعلاقات العامة" الحائزة على جوائز الضوء على قدرة العلاقات العامة على إحداث تغييرات جذرية من خلال تقديم استراتيجيات اتصال لإدارة الأزمات تعيد بناء الثقة، وصياغة روايات تتفاعل مع المجتمعات. ومع هذه الجوائز الأخيرة، تكرّس "ماتريكس للعلاقات العامة" مكانتها كنموذج للتميز في مجال العلاقات العامة في منطقة الخليج، وتقدم نموذجاً ناجحاً للشركات التي تسعى إلى ترك بصمة قوية في المنطقة.
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