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محدث مع دخول العدوان يومه الـ421: شهداء ومصابون في قصف الاحتلال قطاع غزة

11/30/2024 2:10:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، منذ فجر اليوم السبت، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل
يومه الـ421.

وأفاد مراسلونا، بأن 7 شهداء ارتقوا فيما أصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في حي الرمال وسط مدينة غزة، يعود لعائلة كحيل، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

واستشهد مواطن برصاص أطلقتها مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهد أربعة مواطنين، بينهم عاملان بمنظمة المطبخ العالمي،
في قصف الاحتلال مركبة مدنية على طريق صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي شمال شرق خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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